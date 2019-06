Techetechete’ Superstar | Sabato 29 giugno 2019 | Autori | Rai 1

TECHETECHETE SUPERSTAR – La Rai ha deciso di proporre in prima serata un appuntamento atipico per questo ultimo sabato di giugno. Infatti, dalle ore 20:35, andrà in onda per due ore l’appuntamento di Techetechete’ Superstar, il seguitissimo programma che da anni intrattiene il pubblico con la musica e la poesia dei cantautori.

Tramite canzoni politiche e d’amore, i cantautori hanno saputo raccontare la storia d’Italia, quella del boom economico degli anni ’60 e quello del periodo buio del decennio successivo, così come quella fetta di storia che ha portato ai giorni nostri.

Ma quali saranno i cantautori che Rai 1 esalterà in prima serata in questo sabato di giugno? Vediamolo insieme.

Techetechete Superstar | I cantautori

L’appuntamento di Techetechete’ questa sera si espande e durerà ben due ore, un arco di tempo durante il quale la Rai ripropone nomi che hanno segnato e fatto la storia della musica italiana con canzoni che tante generazioni conoscono a menadito.

Vedremo tutti gli eredi di Domenico Modugno che con la sua “Nel blu dipinto di blu” aveva racchiuso la storia di chi sarebbe venuto dopo di lui, come Lucio Battisti, Lucio Dalla, Fabrizio De André, ma anche i romani De Gregori e Venditti, o i napoletani Pino Daniele ed Edoardo Bennato.

E ancora, si parlerà della poesia di Guccini, di Bertoli e di Vecchioni, del rock di Ivan Graziani e di Zucchero, della dolcezza di Angelo Branduardi, dell’eleganza formale di Franco Battiato e Ivano Fossati, ma anche di Claudio Lolli e Piero Ciampi, Gaber e Jannacci, Bruno Lauzi, Umberto Bindi e Gino Paoli. Infine, si farà posto anche alla terza generazione portando a galla esempi come Samuele Bersni, Max Gazzè, Niccolo Fabi e Daniele Silvestri.

Tutti i cantanti di Techetechete Superstar

I grandi artisti di oggi sono quelli che hanno lasciato un segno nella storia d’Italia con la propria musica, non soltanto grandi esponenti come Vasco Rossi, Claudio Baglioni e Renato Zero ma anche cantautori più discreti come Mario Castelnuovo, Pino Marino e Alessio Bonomo.

Per poi fare posto anche ai cantastorie di ultimissima generazione, freschi del Festival di Sanremo, come Mahmood, Ermal Meta e Gabbani.

Ultimi ma non per importanza, questa sera a Techetechete’ Superstar saranno ricordati anche quei cantanti che non ci sono più, come Rino Gaetano, Luigi Tenco e Mango.

Techetechete Superstar | Le canzoni

Una serata all’insegna della musica, quella di Techetechete’ Superstar, dove molti dei successi degli anni passati verranno riproposti alle orecchie del pubblico. Di seguito qualche titolo di canzoni che non potete non conoscere: I giardini di marzo, Rimmel, Vedrai vedrai, 11 nostro concerto, La guerra di Piero, Questo piccolo grande amore, Sally, Tutto il resto è noia, Lei verrà e Cogli la prima mela.

Techetechete’ vi aspetta sabato 29 giugno 2019 alle ore 20:35 su Rai 1.

