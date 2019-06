Stasera in tv Rai 1 | Techetechete Superstar | 29 giugno 2019 | Purché finisca bene

STASERA IN TV RAI 1 TECHETECHETE SUPERSTAR – Questa sera, sabato 29 giugno 2019, l’italiano che ha voglia di seguire la televisione sarà felice di sapere che sulla Rai va in onda un appuntamento speciale di Techetechete.

Il celebre programma, molto seguito e apprezzato in casa Rai, questa sera tratterà della musica italiana partendo dal grande successo di Domenico Modugno per arrivare fino ai giorni nostri con i cantanti della nuova generazione, come Mahmood, Ermal Meta e Gabbani.

Cosa c’è questa sera in tv

Tutto quello che c’è da sapere su Techetechete’ Superstar in onda questa sera su Rai 1

Stasera in tv Rai 1 | Techetechete Superstar | Cantanti

La puntata di questa sera di Techetechete parlerà della musica italiana partendo da Domenico Modugno per arrivare ai suoi legittimi eredi musicali come Lucio Battisti, Lucio Dalla e Fabrizio De André, De Gregori e Venditti, Pino Daniele ed Edoardo Bennato, orgoglio napoletano.

Tutti i cantanti di Techetechete Superstar

Techetechete’ ritaglierà uno spazio per la poesia di Guccini, di Bertoli e di Vecchioni, il rock di Ivan Graziani e Zucchero e la dolcezza di Angelo Branduardi.

Un occhio di riguardo anche per l’eleganza formale di Franco Battiato e Ivano Fossati. Ma c’è spazio anche Claudio Lolli e Piero Ciampi, Gaber e Jannacci, Bruno Lauzi, Umberto Bindi e Gino Paoli e per la terza generazione, quella rappresentata da Samuele Bersani, Max Gazzè, Niccolò Fabi e Daniele Silvestri.

Si parlerà di Vasco Rossi, Claudio Baglioni, Renato Zero, ma anche di Franco Califano, Mario Castelnuovo, Fabio Concato o Renzo Zenobi. E ancora di poeti alternativi come Simone Cristicchi, Pino Marino e Alessio Bonomo.

Stasera in tv Rai 1 | Techetechete Superstar | Orario

Appuntamento quindi con Techetechete Superstar per stasera, sabato 29 giugno 2019, su Rai 1.

L’orario di inizio del programma è alle 20:35.

Dove vedere in tv e streaming Techetechete Superstar questa sera