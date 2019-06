🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Canale 5 | Ciao Darwin 7 | Replica | Madre Natura | 29 giugno 2019

STASERA IN TV CANALE 5 CIAO DARWIN 7 – Questa sera il pubblico di Canale 5 potrà sbellicarsi dalle risate con una replica di Ciao Darwin 7. Tale edizione è andata in onda nel 2016 ma, dato il successo della nuova stagione, Ciao Darwin è stato riproposto in prima serata per far fronte al palinsesto estivo.

Protagonisti di questa sera saranno ancora una volta Belli contro Brutti, capitanati ovviamente da due esponenti del settore.

Immancabile presenza è quella di Madre Natura, quale sarà quella di questa sera?

Cosa c’è questa sera in tv

Stasera in tv Canale 5 | Ciao Darwin 7| Anticipazioni

Ciao Darwin 7 torna in replica questa sera su Canale 5. La puntata, la terza di quella edizione, vede protagonisti Belli contro Brutti.

A capitanare i Belli sarà Amaurys Peréz, uno degli sportivi più amati degli ultimi tempi per talento, bellezza e carisma e divenuto un volto abbastanza conosciuto del piccolo schermo negli ultimi tempi.

Le anticipazioni di Ciao Darwin 7 in onda stasera

La controparte dei Brutti invece sarà rappresentata da Franco Pistoni, celebre Iettatore di Avanti un altro.

I concorrenti dovranno affrontare le diverse sfide che prevede il programma, dalla macchina del tempo che condurrà i fortunati nel mondo delle fiabe alla prova di coraggio. A condurre, come al solito, ci sarà Paolo Bonolis affiancato dal fedelissimo Luca Laurenti.

Ma chi sarà la Madre Natura della serata? Riproposta nuovamente dal 2016 è Rym Saidi, una bellissima modella tunisina d’adozione italiana che ha fatto breccia nel cuore degli italiani qualche anno fa ma è molto conosciuta in Libano.

Chi è Rym Saidi, la Madre Natura di Ciao Darwin 7 di stasera

Stasera in tv Canale 5 | Ciao Darwin 7 | Orario

Il programma va in onda su Canale 5 questa sera, sabato 29 giugno 2019. L’orario di inizio è alle 21.25.