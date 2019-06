Stasera in tv | 29 giugno 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Serata Biagio Agnes | Ciao Darwin | Asterix alle Olimpiadi

STASERA IN TV 29 GIUGNO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 29 giugno 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 29 giugno 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Techetechetè Superstar Musica e Poesia – I Cantautori

22:35 – Serata Biagio Agnes

Questa sera su Rai 1 una doppia prima serata: prima va in onda una puntata speciale di Techetechetè, che dedicherà un’ora ai cantautori più famosi e che hanno fatto la storia della musica italiana. A seguire, invece, una serata dedicata all’XI edizione del Premio Biagio Agnes, che si è tenuta tra il 21 e il 23 giugno a Sorrento. L’evento, che si svolge ogni anno, prevede la consegna del Premio Internazionale dell’informazione dedicato alla memoria dello storico Direttore Generale della Rai e grande giornalista e viene organizzato dalla Fondazione Biagio Agnes in collaborazione con la Rai e in partnership con Confindustria.

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Ossessione senza fine

Su Rai 2 questa sera va in onda un film Ossessione senza fine, il cui titolo originale è Stalked by My Doctor. Si tratta di una pellicola uscita nel 2015 per la regia di Doug Campbell e che vede come interpreti Eric Roberts e Brianna Joy Chomer.

Trama: Eric Roberts è l’enigmatico protagonista di un inedito thriller passionale sul fenomeno dello stalking. Dopo aver salvato una teenager dall’annegamento, un cardiologo se ne innamora pazzamente e morbosamente, arrivando a compiere un gesto sconcertante per averla tutta per sè.

Ecco il trailer:

Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – La mia passione

21:25 – Ogni cosa è illuminata

Questa sera su Rai 3 una nuova puntata di Ogni cosa è illuminata, con il viaggio intorno al mondo del “Kilimangiaro” di Camila Raznovich e dei suoi ospiti.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – Una vita – 755 – 1aTV

22:25 – Una vita – 756 – 1aTV

Su Rete 4 questa sera vanno in onda due nuovi episodi di Una vita, soap opera spagnola.

La trama delle puntate: Diego propone a Blanca di raggiungere suo padre in Svizzera. In seguito, lo racconta a Felipe e a Samuel, il quale lo riferisce subito a Úrsula. Durante la presentazione del libro di Leonor, arriva inaspettatamente Peña, che si dimostra molto interessato. Agustina consiglia a Silvia di riflettere bene prima di decidere cosa fare con Arturo. Alla fine, la donna decide di rimanere con il colonnello, ma gli chiede di contenere la propria gelosia. Arturo le dimostra fiducia proponendo a Esteban di riprendere i lavori della commissione. Grazie ai contatti con la curia, Úrsula programma un’orazione pubblica di Cristina Novoa per gli abitanti di Acacias. Blanca vede che sua madre custodisce un’immaginetta del patrono dei neonati e pensa ancora che Úrsula possa tenerle nascosto il figlio. Rendendosi conto che restare ad Acacias potrebbe farla impazzire, Blanca accetta la proposta di Diego di partire.

Stasera in tv 29 giugno 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Ciao Darwin 7 – La Resurrezione

Su Canale 5 questa sera va in onda una nuova replica della settima edizione di Ciao Darwin – La Resurrezione. I telespettatori più affezionati saranno ben felici di tornare a ridere delle simpatiche gag del noto programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Guida tv 29 giugno | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – C.S.I – Scena del crimine

21.20 – Asterix alle Olimpiadi

Su Italia 1 questa sera arriva il film Asterix alle Olimpiadi, uscito nel 2008 per la regia di Frédéric Forestier e Thomas Langmann. Nel cast Clovis Cornillac, Gérard Depardieu e Alain Delon.

La trama: Uno del villaggio di Asterix è innamorato di Irina, una principessa greca promessa sposa a Bruto, figlio adottivo di Giulio Cesare. Irina per non sposare Bruto dichiara allora che sposerà solo chi vincerà le olimpiadi.

Ecco il trailer:

Programmi tv 29 giugno 2019 | La 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Little Murders

Questa sera su La 7 una nuova puntata di Little Murders, sofisticata versione francese dei gialli di Agatha Christie.

Programmi tv 29 giugno 2019 | Tv8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Ignoto 1 – Yara, DNA di un’indagine

Su Tv 8 questa sera un documentario speciale che ricostruisce uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni: la scomparsa di Yara Gambirasio e la storia della più ambiziosa caccia all’uomo su base genetica mai intrapresa.

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno offre agli abbonati un nuovo film:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Sei ancora qui

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva il film Sei ancora qui, un thriller soprannaturale con Bella Thorne e Dermot Mulroney del 2018 diretto da Scott Speer.

La trama: In un mondo in cui un esperimento top secret ha cancellato il confine con l’Aldilà, una ragazza viene minacciata da un fantasma.

Ecco il trailer:

Sky Sport Mondiali

20.30 – Studio Women’s World Cup

20.50 – Italia-Olanda

Continua l’avventura del Mondiale femminile 2019, giunto ai quarti di finale. Stasera il big match Italia-Olanda.

Stasera in tv 29 giugno | Sky Uno

20:00 – Bruno Barbieri 4 Hotel S2 Ep4

21:15 – 4 ristoranti Spagna

Su Sky Uno questa sera torna la versione spagnola dell’amato format presentato dall’attore e cuoco Marc Ribas. I migliori ristoranti della Catalogna si sfidano in svariate prove. I proprietari giudicano e valutano i loro rivali.