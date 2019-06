Anche quest’anno torna la serata Biagio Agnes, l’undicesima edizione in onda sabato 29 giugno 2019 su Rai 1 dalle 22:35. Alla conduzione, Mara Venier e Alberto Matano che tratteranno i riconoscimenti assegnati quest’anno a giornalisti italiani ed internazionali.

Serata Biago Agnes Rai 1 | Vincitori

Chi sono i vincitori dell’undicesima edizione della Serata Biagio Agnes?

Lucia Goracci porta a casa il Premio per la televisione, mentre Gennaro Sangiuliano ottiene il premio per la Saggistica. Giovanni Grasso porta a casa il Premio per la Narrativa e Giovanna Pancheri invece ottiene il premio giornalista per l’Europa. Infine Virman Cusenza ottiene il premio per i 140 anni del Messaggero.

Durante l’evento, sarà assegnato il Premio alla Memoria al giovane giornalista di Europhonica Antonio Megalizzi, venuto a mancare a causa del tragico attentato a Strasburgo del dicembre 2018. Tale premio sarà consegnato da Antonio Tajani (Presidente del Parlamento Europeo) ai genitori del giovane giornalista.

Serata Biagio Agnes Rai 1 | Ospiti

Ma quali ospiti parteciperanno alla serata, nella cornice della Marina Grande di Sorrento? Non mancheranno i momenti di spettacolo e Rai 1 per l’occasione ha coinvolto Massimo Ranieri che si esibirà con un’originale interpretazione di “Anema e Core” e riceverà il premio speciale Città di Sorrento.

Poi vedremo Al Bano, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti; il cantante si esibirà con un medley dei suoi successi passati e sfoggerà un classico napoletano “Torna a Surriento”.

Avremo anche Arisa alla Serata Biagio Agnes, che si esibirà con il suo nuovo singolo a prova estate “Tam Tam”.

E ancora avremo Alessandro Siani, Serena Rossi che oltre a ricevere il Premio Cinema e Fiction canterà anche Minuetto di Mia Martini, ricalcando un po’ il suo ruolo nella ficition Io sono Mia.

Per l’occasione interverranno anche in qualità di premiatori alcuni rappresentanti della Rai come il presidente Marcello Foa, l’amministratore delegato Fabrizio Salini, il direttore di Rai 1 Teresa De Santis e altri ancora.

La Serata Biagio Agnes vi aspetta questa sera alle 22:35 su Rai 1.