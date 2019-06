La bufala del ricco pranzo di pesce dei parlamentari andati sulla Sea Watch

Sea watch parlamentari – La vicenda della Sea Watch 3, culminata con l’arresto della comandante Carola Rackete, sta oltremodo surriscaldando gli animi e, come da tradizione, ha fatto da volano alla diffusione di decine e ignobili bufale create ad arte per spingere le persone a insultare la 31enne tedesca e chiunque si sia prodigato nel dare una mano all’equipaggio della Ong.

Dopo la fake news sul padre di Carola Rackete, accusato di essere un trafficante di armi in Africa, nella serata di venerdì 28 giugno ha iniziato a diffondersi una bufala sui parlamentari italiani saliti a bordo della Sea Watch per controllare la situazione e dare supporto.

A pubblicare l’ennesima fake news è stato l’account Facebook di Rosalbo Santoro, blogger e sostenitore del Movimento 5 Stelle. Nell’immagine, photoshoppata alla bell’e meglio, si vedono i parlamentari Nicola Fratoianni, Matteo Orfini, Graziano Delrio e Riccardo Magi ripresi in un gommone con tanto di tavola imbandita con ogni tipo di pesce pregiato, ricolma di ostriche, gamberoni, frutti di mare e aragoste.

“Quelli del Pd sono andati in Sicilia per aiutare gli extracomunitari. Prima però mangiano qualcosa: gamberoni, ostriche, aragoste e frutti di mare. Vergogna”, si legge nella didascalia a corredo della strampalata fotografia.

Sea watch parlamentari – Si tratta ovviamente di una bufala, a prima vista chiunque può notare che le decine e decine di piatti di pesce sono stati malamente inseriti nell’immagine con qualche programma di fotoritocco.

Inoltre, sullo scafo del gommone si legge una strana scritta, con tanto di errori ortografici annessi stampigliati sopra: “Gita Sea Wathc con pranzo a bordo”. Un po’ poco credibile, no?

Sebbene le tante evidenze suggeriscano sin da subito che si tratti di una gigantesca bufala, il post pubblicato da Santoro è diventato virale e ha totalizzato oltre 2000 indignate condivisioni in poche ore.

“È photoshoppata”, hanno commentato alcuni utenti nel tentativo di far comprendere ai tanti indignati che si trattava di una bufala. Santoro inizialmente ha negato, ma successivamente, ripetutamente messo di fronte all’evidenza dei fatti, non si è affatto rassegnato e anzi ha risposto mettendo il carico da 90:

“Si è capito ma non cambia nulla! Ne mandano tante sulla monnezza della Raggi che se c’è qualcuno che si lascia influenzare nei pensieri è un vero coglione… Comunque o si mangia o non si mangia il messaggio politico della visita di politici è ben chiaro anche senza foto e senza frutti di mare, ( che secondo me si sono pure mangiati) Buongiorno”.

Il capitano e la capitana: chi ha perso e chi ha vinto nella farsa del caso Sea Watch (di Luca Telese)