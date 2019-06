San Pietro e Paolo 2019 strade chiuse | Roma | Festa | Bus deviati | 29 giugno

SAN PIETRO E PAOLO 2019 STRADE CHIUSE ROMA – Tanti gli eventi che caratterizzano la festa di San Pietro e Paolo 2019, i santi patroni di Roma, che vengono celebrati oggi sabato 29 giugno 2019. Tra gli appuntamenti da non perdere, sicuramente l’infiorata di Via della Conciliazione, organizzata dalla Pro Loco di Roma Capitale: un tripudio di fiori e colori che creano delle vere e proprie opere d’arte.

Un altro evento molto seguito da romani e turisti in occasione della festa di San Pietro e Paolo di Roma è la storica Girandola, che si tiene a Piazza del Popolo. Per l’occasione sono molte le strade chiuse e i bus deviati nel corso della giornata di oggi 29 giugno 2019. Ecco tutti i dettagli.

San Pietro e Paolo 2019 strade chiuse | Bus deviati

Per permettere ai cittadini della Capitale di seguire al meglio gli eventi della festa di San Pietro e Paolo, è prevista la chiusura temporanea di alcune strade principali di Roma in diverse fasce orarie, oltre ad una serie di deviazioni di autobus. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il centro dei festeggiamenti si ha a piazza San Pietro, con le celebrazioni liturgiche in onore dei santi Pietro e Paolo che porteranno alla chiusura di alcune strade: tra queste via di Porta Angelica, via dei Corridori e via della Conciliazione, tutte intorno alla Basilica, che saranno transennate per permettere il transito dei fedeli e dei curiosi.

Altre strade chiuse si registreranno in zona Ostiense-San Paolo, tra via Ostiense e via Giustiniano Imperatore, con gli autobus di linea che saranno deviati. Per garantire lo spettacolo dei fuochi d’artificio dalle 23 in poi sarà chiuso anche il tratto di strada lungo ponte Marconi.

Per tutto il giorno è inoltre prevista la pedonalizzazione dell’area dei Fori Imperiali, per permettere ai turisti e ai cittadini di raggiungere comodamente le zone centrali dedicate agli eventi per la festa di San Pietro e Paolo 2019. Lo spettacolo dei fuochi d’artificio è previsto soprattutto a piazza del Popolo, con la celebre Girandola a partire dalle 21.30. Per l’occasione saranno previste limitazioni al traffico lungo via del Corso, via di Ripetta e via del Babuino.

Oltre alle strade chiuse sono previste alcune deviazioni di linee di autobus. A partire dalle ore 19.30 fino alle ore 22.00 saranno deviati il 23, 128, 766 e 792, mentre dopo le 23.00, con lo spettacolo dei fuochi d’artificio previsto in zona Marconi, saranno sottoposti ad alcune deviazioni i bus delle linee 128, 170, 766 e 792. Le regolare circolazione riprenderà al termine dei festeggiamenti.

