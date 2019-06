Girandola Roma 2019 | San Pietro e Paolo 2019 | Festa | Fuochi d’artificio | Eventi | Orario | Programma

GIRANDOLA ROMA 2019 – Torna anche quest’anno la Girandola, la celebre rievocazione storica che si tiene a Piazza del Popolo. Un tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio e pirotecnici in occasione della festa di San Pietro e Paolo, i santi patroni di Roma. Appuntamento dunque questa sera, sabato 29 giugno 2019, per la Girandola 2019. Ma che cos’è la Girandola, qual è il programma e l’orario di quest’anno? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Girandola Roma 2019 | Evento

Ideata e progettata dal Cavalier Giuseppe Passeri e organizzata e realizzata dal Gruppo IX Invicta, la rievocazione è promossa dalla Regione Lazio, da Acea e dall’Associazione Culturale MetaMorfosi, con il patrocinio della Regione Lazio, dell’Assessorato alla Crescita Culturale del Comune di Roma, di Federalberghi Roma e del Pontificio Consiglio della Cultura, vista la rilevanza storica, artistica e culturale dell’evento.

Inoltre anche quest’anno, in occasione della festa di San Pietro e Paolo, si rinnova l’appuntamento con il contest di arti visive realizzato nell’ambito delle iniziative promosse in occasione della Girandola Roma 2019. I partecipanti sono chiamati a immortalare la famosa rievocazione con qualsiasi mezzo, dal pennello alla macchina fotografica.

Girandola Roma 2019 | Programma

L’evento inizia già con un pre a partire dalle ore 16 con la Regata della Rievocazione Storica della Girandola, si tratta di una Regata dei circoli storici su Ponte Regina Margherita / banchina Lato Ripetta.

Alle 20, poi, toccherà alla Banda dell’Arma dei Carabinieri e agli Sbandieratori delle 7 contrade di Orte che si esibiranno in Piazza del Popolo. Alle 21.30, avrà inizio il vero e proprio spettacolo pirotecnico tanto atteso da romani e turisti. Sulla terrazza del Pincio si accenderà infatti la Girandola eseguita come sempre in sincronia musicale su un repertorio di musica classica.

L’ingresso è libero aperto fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Girandola Roma 2019 | Storia

Secondo la tradizione, a sua ideazione si deve addirittura a Michelangelo Buonarroti in occasione dei festeggiamenti dei santi patroni di Roma Pietro e Paolo. Lo spettacolo pirotecnico ha origine nel XV secolo, con dei fuochi d’artificio sopra l’entrata di Castel Sant’Angelo a formare appunto una girandola. I fuochi si concludevano con una caratteristica fontana che terminava proprio sul monumento.

La Girandola venne poi interrotta nel 1886, perché ritenuto uno spettacolo troppo pericoloso. Dopo secoli venne ripreso nel 2006 sul Colle Vaticano per celebrare i 500 anni di fondazione della Guardia svizzera pontificia.

Dal 2008 è stato riproposto nella sua location originaria, Castel Sant’Angelo, mentre dal 2016 è stato trasferito sulla terrazza del Pincio, a Piazza del Popolo.