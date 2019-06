San Pietro e Paolo 2019 eventi | Festa | 29 giugno | Roma | Tutti gli eventi

San Pietro e Paolo 2019 eventi | Roma si prepara, come ogni anno, a celebrare la festa dei suoi due Santi patroni, San Pietro e Paolo, che ricorre oggi, sabato 29 giugno. Anche stavolta sono tantissime le iniziative e gli eventi che sono stati organizzati in vista di questa importante ricorrenza della Capitale.

Proprio perché questa volta la giornata di festa della Città Eterna capita di sabato, tanti eventi sono stati messi in programma anche per domenica 29: Roma, infatti, ha intenzione di festeggiare per tutto questo (caldissimo) week end di fine giugno.

Vediamo quindi quali sono i principali eventi che si terranno oggi, 29 giugno, a Roma.

San Pietro e Paolo 2019 eventi | I più tradizionali

Ci sono degli eventi che rappresentano delle vere e proprie tradizioni per Roma per la giornata del 29 giugno. Parliamo della rievocazione Storica della Girandola, un grande spettacolo di fuochi d’artificio che anche questa sera andrà in scena a Piazza del Popolo a partire dalle 21.30. Il consiglio è quello di godersi questo spettacolo meraviglioso di luci e colori dalla terrazza del Pincio, che naturalmente, affacciandosi sulla notissima piazza con l’obelisco, offre una visuale perfetta. I fuochi d’artificio, peraltro, saranno accompagnati da un repertorio musicale classico.

Nel pomeriggio, invece, come altri eventi tradizionali ci saranno la Regata dei circoli storici su Ponte Regina Margherita, sul lato di via di Ripetta. A partire dalle 20 ci sarà la sfilata della Banda dell’Arma dei Carabinieri e Sbandieratori delle 7 contrade di Orte, sempre in Piazza del Popolo.

Anche l’Infiorata di Via della Conciliazione, organizzata dalla Pro Loco di Roma Capitale, rientra in questa “categoria”: si tratta di un’altra festa storica e di un altro spettacolo di colori, visto che con i fiori viene realizzata una vera e propria opera d’arte.

Ricordiamo in ultimo (ma non da ultimo) che la giornata di Festa si apre con la messa a Piazza San Pietro del Papa: Bergoglio, infatti, presiederà le celebrazioni in onore dei due Santi patroni romani che comprendono la benedizione dei Palli per i nuovi Arcivescovi Metropoliti e che termineranno con l’Angelus delle ore 12.

San Pietro e Paolo 2019 eventi | Le iniziative della Città Eterna

L’assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, proprio in occasione della festa patronale, ha promosso una nuova iniziativa: si tratta di Forum Pass, un ticket unico che offre la possibilità di accedere ad un percorso unificato per visitare l’area archeologica che va dal Foro Romano ai Fori Imperiali. Proprio perché l’iniziativa vede il suo esordio nella giornata festiva di oggi, 29 giugno, l’ingresso sarà gratuito dalle 8.30 alle 19.15 sia per i romani che per i turisti.

Osserverà invece un orario straordinario di apertura il Museo di Roma. Palazzo Braschi, infatti, rimarrà aperto dalle 19 alle 24 (ultimo ingresso alle 23) e ospiterà la serata-evento Tutt’altra musica: verranno esposte al pubblico opere che normalmente non lo sono e ci sarà inoltre l’esibizione del duo violinistico della Youth Orchestra, quella della Youth Orchestra, della Cantoria e dei Solisti della Fabbrica Yap del Teatro dell’Opera di Roma sotto la direzione di Giuseppe Sabbatini.

I visitatori, inoltre, potranno anche visitare le due mostre in corso, Fotografi a Roma e Roma nella camera oscura.