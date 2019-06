Rym Saidi Madre Natura Ciao Darwin 7 | Chi è | Instagram | 29 giugno 2019 | Replica

Anche se torna con un ciclo di repliche, Ciao Darwin sa sempre come catturare l’attenzione del pubblico di Canale 5, soprattutto quando gioca la carta Madre Natura.

La puntata del 29 giugno 2019 vede in replica nelle vesti di Madre Natura la bella Rym Saidi.

Tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di Ciao Darwin 7 in replica questa sera

Questa sera Canale 5 manda in replica la puntata Belli contro Brutti della settima edizione di Ciao Darwin, cavalcando l’onda del successo di Ciao Darwin 8.

Ma chi è Rym Saidi? Quanti anni ha? Cosa fa nella vita? Scopriamolo insieme.

Rym Saidi | Madre Natura | Chi è | Età

Rym Saidi è una modella tunisina. Capelli castani e sguardo profondo, per non parlare delle curve mozzafiato, Rym ha conquistato dapprima il pubblico libanese per via della sua storia d’amore con Wissam Breidy, suo marito.

La sua partecipazione a Ciao Darwin 7 ha scatenato un po’ di malcontento sui social, in tanti sono stati gli haters che l’hanno coperta di critiche soprattutto quando la bella tunisina ha posato in costume da bagno. Armandosi del suo profilo Instagram, Rym ha replicato di essere una donna libera e che non ha dovuto chiedere il permesso a nessuno per poter fare la modella.

Rym Saidi | Madre Natura | Vita privata | Instagram

Della sua vita privata sappiamo che la bella Rym è sposata con il giornalista e conduttore libanese Wissam Breidy, volto televisivo di Metle Metlak. I due si sono conosciuti durante le riprese del format “Dancing with the Stars”: Rym era una concorrente, mentre il futuro sposo era soltanto un ospite.

Il loro matrimonio è stato celebrato a Milano nel luglio del 2017, festeggiato in grande stile in Libano il settembre successivo.

Oggi, Rym è mamma di Bella e in un’intervista a Vogue la Madre Natura di Ciao Darwin 7 ha raccontato: “Diventare madre è stato uno dei momenti più difficili ma più gratificanti della mia vita”.

Rym Saidi su Instagram (qui il suo account ufficiale) può contare su oltre un milione di follower.