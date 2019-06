Previsioni meteo oggi 29 giugno 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 29 GIUGNO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, sabato 29 giugno 2019.

Dopo l’incredibile ondata di caldo che ha colpito la nostra penisola nella seconda parte di questa settimana – e che ha obbligato il ministero della Salute a emettere il bollino rosso per molte città, vediamo come sarà il tempo di questo sabato.

Previsioni meteo oggi sabato 29 giugno 2019 | NORD

In questo inizio di weekend, al Nord è previsto cielo sereno o poco nuvoloso un po’ ovunque, con alcune eccezioni. Sulle aree alpine e sui rilievi liguri sono previsti infatti densi annuvolamenti con buone probabilità di rovesci e temporali, in attenuazione poi nel tardo pomeriggio.

CENTRO E SARDEGNA

Tempo stabile anche al Centro e in Sardegna, fin dal primo mattino. Alle alte temperature e all’umidità corrisponderanno però anche alcune zone con tempo instabile, soprattutto nelle aree centrali della Sardegna, senza però rischio di fenomeni temporaleschi.

SUD E SICILIA

Nella zona degli Appennini meridionali sono attesi, soprattutto a cavallo tra mattina e primo pomeriggio, alcuni annuvolamenti densi con qualche pioggia. Bel tempo nel resto del Sud Italia.

Previsioni meteo oggi sabato 29 giugno 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime stazionarie in Piemonte, Lazio settentrionale, Calabria, Sicilia occidentale e nella zona del Salento. In rialzo su Sardegna e Toscana e in calo in tutte le altre regioni.

Anche le massime subiranno un generale calo, sintomo che finalmente l’emergenza caldo africano inizierà a rientrare, facendo attestare le temperature ai livelli della media stagionale.

VENTI

I venti saranno deboli variabili sulle aree delle Alpi e in generale in tutto il Nord Italia, con locali rinforzi sulle coste dell’Adriatico. Deboli invece al Centro-Sud.

Previsioni meteo oggi | MARI

Per quanto riguarda i mari, da mossi a molto mossi lo Ionio e l’Adriatico meridionale, mentre i restanti bacini saranno poco mossi.

