Ossessione senza fine film | Trama | Rai 2 | Cast | Eric Roberts

Ossessione senza fine film | Ossessione senza fine, il cui titolo originale è Stalked by My Doctor, è un film statunitense del 2015 diretto da Doug Campbell. La pellicola, che appartiene al genere thriller, vede come protagonista Eric Roberts, noto attore americano candidato due volte ai Golden Globe e una all’Oscar al miglior attore non protagonista per il film a 30 secondi dalla fine.

Ossessione senza fine va in onda questa sera, a partire dalle 21.05, sul secondo canale Rai. Vediamo qual è la trama, il cast e le modalità per guardarlo in streaming.

Ossessione senza fine film | Trama

Il film racconta la storia di un’adolescente che finirà per diventare la vittima della pericolosa ossessione di uno stalker.

Rientrando a casa dopo aver partecipato ad una festa, Sophie e il suo fidanzato Ryan hanno un incidente stradale. Il dottor Beck, un cardiochirurgo che si trova sul luogo dell’incidente, riesce però, per miracolo, a mettere in salvo Sophie che sta per annegare. Dopo l’incidente, però, il dottore – un personaggio controverso e inquietante – svilupperà una morbosa e pericolosissima fissazione nei confronti della giovane donna.

Sophie, spaventata dalle molestie dell’uomo, prova allora a cercare l’aiuto nella sua famiglia, che però sembra non crederle e prende sottogamba quella che sta per diventare una situazione davvero temibile. Beck infatti arriverà a compiere un gesto davvero estremo per poter avere la ragazza tutta per sé.

Qui di seguito, il trailer ufficiale del film:

Ossessione senza fine film | Cast

Nel cast di questa pellicola, accanto ad Eric Roberts che recita la parte dell’inquietante dr. Beck troviamo Brianna Joy Chomer (Sophie Green), Deborah Zoe (Adrienne Green), Jon Briddell (Jim Green) e Carson Boatman (Ryan).

Infine ci sono poi Caryn Richman (Taylor), Wyntergrace Williams (Kaitlyn) e Crystal Allen (Barbara).

Ossessione senza fine film | Streaming

Dove vedere Ossessione senza fine in tv? Su Rai 2, sabato 29 giugno 2019. Il film va in onda alle 21:05. Il canale è visibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 502 per la versione HD. Chi invece ha a disposizione un abbonamento alla pay-tv di Sky, può trovare Rai 2 al tasto 102 del decoder.

Chi invece vuole guardarlo in diretta streaming con smartphone, tablet e pc lo può fare grazie alla piattaforma di RaiPlay, tramite la quale è possibile accedere ai contenuti della Rai in modo del tutto gratuito. Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma, anche tramite Facebook.

In più, se questa sera avete da fare e non potete guardare il film in diretta, potete recuperarlo in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.