Oroscopo Paolo Fox domani 30 giugno 2019 | Oroscopo di domani | Previsioni | Segni | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 30 GIUGNO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani?

Ecco le previsioni di domani, domenica 30 giugno 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox domani 30 giugno 2019 | Previsioni

Cari Ariete, l’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 30 giugno, è per voi decisamente favorevole. Avete Venere e Luna dalla vostra parte e il vento in poppa, quindi non lasciate spazio a preoccupazioni ma godetevi questa giornata decisamente luminosa.

Cari amici del Toro, è un periodo di cambiamenti per voi. Luglio è alle porte e porterà diverse novità positive, se voi riuscirete ad avere il giusto approccio per saperle cogliere. Una storia importante potrebbe fare capolino nella vostra vita molto presto.

Oroscopo Paolo Fox domani 30 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, niente e nessuno può fermare la vostra energia. Domenica vi alzerete di buon mattino e non andrete a dormire finché non avrete fatto tutto quello che vi eravate promessi di fare. Chi vi sta intorno potrebbe, però, non reggere il vostro ritmo.

Cari amici del Cancro, c’è qualcuno in attesa di trovare il momento giusto per aprirvi il suo cuore e voi non attendete altro. Questo luglio, infatti, si prospetta ricco di passione. Riuscirete finalmente a riprovare sensazioni che avevate dimenticato.

Amici del Leone, ci sono delle volte in cui non riuscite proprio a tenere a freno la lingua. Purtroppo questa volta l’avete combinata grossa, offendendo con le vostre parole una persona a cui tenete molto. Non fate come al vostro solito ma chiedete subito scusa, prima che sia troppo tardi.

Oroscopo Paolo Fox domani 30 giugno 2019 | Vergine

Giornata tesa per voi, amici della Vergine. Siete nervosi e irascibili e proprio per questo motivo non mancheranno tensioni in casa e fuori. Siete sicuri che a rendervi così suscettibili non sia anche il fatto che ultimamente avete trascurato ogni cura per il vostro corpo e la vostra mente?

Cari amici della Bilancia, ultimamente la vostra vita ha subito una sorta di terremoto e siete ancora alle prese con le scosse di assestamento. Ci vorrà del tempo per restaurare un equilibrio, ma la sicurezza è che il nuovo status quo sarà migliore del precedente.

Cari Scorpione, finalmente state per lasciarvi alle spalle un brutto periodo. Il sole tornerà a splendere nel vostro cielo in questo mese di luglio, che per voi sarà un mese di rivalsa. Ultimamente, soprattutto a lavoro, qualcuno ha cercato di mettervi i piedi in testa e di svalutarvi e ora è il momento giusto per riconquistare terreno.

Oroscopo Paolo Fox domani 29 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, in questa domenica vi sveglierete molto pensierosi. La vostra vita di coppia non è soddisfacente come un tempo, soprattutto perché state considerando il fatto che il partner non ha la personalità giusta per starvi accanto: se avete sempre preferito personalità non particolarmente eccentriche c’è un perché.

Cari Capricorno, entro breve tempo realizzerete di voler cambiare attività lavorativa. I ritmi da ufficio e la routine vi soffocano e sentite che tutta la vostra creatività sia stata schiacciata negli ultimi mesi. Considererete la possibilità di aprire un’attività tutta vostra, dove non dover dar conto a nessuno se non a voi stessi.

Cari amici dell’Acquario, le tensioni degli ultimi giorni stanno per lasciare il posto a una giornata piena di armonia. Con il partner riuscirete a ritrovare quella complicità che nell’ultimo periodo era un po’ venuta meno. Purtroppo sul lavoro, invece, continuano ad arrivare problemi e preoccupazioni.

Cari Pesci, non lasciate che qualcuno che vuole destabilizzarvi riesca nel suo intento ma prendete le giuste precauzioni. Per fortuna domani è domenica e potrete rimanere a casa, sulla vostra bella poltrona, a rilassarvi e a studiare una strategia di difesa (ma anche di attacco).

