Oroscopo di oggi 29 giugno | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 29 GIUGNO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di sabato 29 giugno 2019. L’oroscopo di TPI:

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI OGGI DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI OGGI DI BRANKO

Oroscopo di oggi sabato 29 giugno 2019

Amici dell’Ariete, giornata di grande crisi a livello sentimentale. Le cose non funzionano più come dovrebbero da tempo, tanto che è il caso forse di prendervi una pausa di riflessione.

Questo momento di crisi vi spaventa, perché siete abituati ad avere il vostro partner come assoluto punto di riferimento.

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

Ci sono momenti di indecisione da chiarire secondo l’oroscopo di oggi 29 giugno 2019. Per fortuna è arrivato il weekend, e potete quindi recuperare le energie perdute.

Ci sono in effetti molte questioni rimaste in sospeso: è il momento di prendere una decisione definitiva, senza temporeggiare ancora.

L’OROSCOPO DEL 2019

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX 2019

Oroscopo di oggi 29 giugno 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, in questi giorni siete particolarmente nervosi. Sarà forse colpa del caldo? Ritrovate un po’ di serenità ed equilibrio.

Dovete evitare quindi di trovare ogni minimo pretesto per attaccare briga e litigare, in particolare con il partner. Possibili tensioni anche sul lavoro.

Cari Cancro, se avete un sogno nel cassetto che tenete in serbo da tempo, è il momento di darvi da fare e spingere per realizzare i vostri obiettivi.

Le stelle infatti sono dalla vostra parte. Amore o lavoro? Scegliete voi su cosa puntare maggiormente.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Una giornata all’insegna della tensione, dello stress e della rabbia per voi cari Leone oggi 29 giugno 2019. Potreste mordere, anche senza motivo.

Imparate ad accettare maggiormente le critiche, specie quelle dette a fin di bene. Tenere il muso, soprattutto con le persone che vi vogliono bene, non serve a nulla.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo di oggi 29 giugno 2019 | Vergine

Amici della Vergine, siete tra i segni fortunati di oggi. Questo sabato infatti vi vede finalmente felici e spensierati. Le stelle sono dalla vostra parte.

L’amore però proprio non va: non prendetevela, il vostro momento arriverà presto, basta avere pazienza.

Cari Bilancia, anche quella di oggi è per voi una giornata di lotta e di sacrifici. Negli ultimi tempi non sono mancati i momenti di difficoltà a livello economico.

Questo ha comportato anche qualche tensione in famiglia. Se avete degli obiettivi, valutate se davvero vale la pena investirci tempo ed energie.

LE PREVISIONI DELLE STELLE DEL 2019

Amici dello Scorpione, in generale questa settimana vi ha visto particolarmente stressati. Oggi secondo l’oroscopo la tensione raggiungerà le stelle.

I problemi non mancano, ma la sfiga sembra proprio accanirsi su di voi. Per fortuna la prossima settimana sarà decisamente meglio.

Oroscopo di oggi 29 giugno 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, le discussioni con le persone care non mancano, ma voi non prendetevela troppo: esistono anche le critiche costruttive.

Siate più spensierati e approfittate magari di questo weekend per un po’ di relax in compagnia del partner.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Sorprese in arrivo in campo sentimentale per il vostro segno. Ultimamente avete subito qualche delusione, ma ora per fortuna le cose migliorano.

Potreste fare nuove conoscenze, incontrare persone nuove o avviare importanti progetti. Non pensate sempre e solo al vostro lavoro.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Amici dell’Acquario, il caldo vi rende particolarmente nervosi e stressati. Alcune discussioni e questioni le avete rimandate, ma ora è il momento di tornare a pensarci.

Voi comunque andate avanti per la vostra strada, e prendetevi le responsabilità per le cose che avete fatto.

Cari Pesci, domani dovrete superare sfide che pensavate ormai accantonate e che invece torneranno a bussare alla vostra porta.

Attenzioni a possibili vendette da parte dei colleghi di lavoro. Qualcuno che vi vuole male potrebbe fare di tutto per mettervi il bastone fra le ruote.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda giugno 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Toro, dopo un maggio non proprio all’altezza delle aspettative, e per il Sagittario, in continua crescita dall’inizio del 2019.