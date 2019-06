Italia Olanda streaming | Dove vederla in tv | Quarti di finale Mondiale femminile 2019

ITALIA OLANDA STREAMING TV – Si fa sempre più importante il cammino della nostra Nazionale nel Mondiale femminile 2019. Oggi, sabato 29 giugno 2019, le azzurre allenate dal ct Milena Bertolini affrontano l’Olanda nei quarti di finale della Coppa del mondo.

L’Italia non si accontenta di essere entrata tra le 8 migliori squadre al mondo e, sull’onda dell’entusiasmo che coinvolge tutto il calcio italiano in questa stagione, vuole andare più in fondo possibile alla competizione (dalla quale mancava da 20 anni). Ad attenderla, nella sfida dei quarti di finale, le temibilissime olandesi, che hanno vinto finora tutte le partite del Mondiale femminile (tre nel girone e gli ottavi contro il Giappone).

L’Italia, invece, arriva alla partita contro i Paesi Bassi dopo essersi qualificata prima nel girone C (grazie alle due vittorie contro Australia e Giamaica e la sconfitta indolore contro il Brasile) e aver eliminato agli ottavi la Cina. Ma la sfida contro l’Olanda ha tutto un altro spessore: basti pensare che, nei quattro precedenti tra le due Nazionali, l’Italia non ha mai vinto (due pareggi, due sconfitte).

Il calcio d’inizio, allo Stade du Hainaut di Valenciennes, è previsto per le ore 15. Ma dove vedere la partita di oggi tra Italia e Olanda? In tv o in streaming? In chiaro o su Sky? Ecco tutte le risposte.

Italia Olanda streaming | Dove vederla in tv

La partita tra Italia e Olanda sarà visibile in diretta tv in chiaro, ma anche su Sky. Sia la tv pubblica che la celebre pay-tv, infatti, si sono aggiudicate i diritti di trasmissione del Mondiale femminile 2019, seppur in modo diverso. Sky trasmette tutte le 52 partite in programma, la Rai invece solo i 15 match più importanti, compresi tutti quelli dell’Italia.

I quarti di finale contro i Paesi Bassi, dunque, sono disponibili sia su Sky Sport Mondiali (canale 202 del vostro decoder), sia su Sky Sport Uno (canale 201), sia in chiaro sulla Rai. Per la terza volta consecutiva (e anche la terza volta nella storia della Rai), la partita della nostra Nazionale femminile va in onda su Rai 1.

Il collegamento inizia già alle 14.45, con i commenti dallo studio e i collegamenti con gli inviati a Valenciennes. Il calcio di inizio, invece, sarà alle ore 15.

Italia Olanda streaming | Dove vederla su pc, smartphone e tablet

Se tuttavia non riuscirete a vedere la partita in diretta tv su Rai 1 o su Sky, potete sempre seguire le gesta della Nazionale femminile al Mondiale in streaming. Come? Grazie, ovviamente, al servizio di live streaming offerto sia dalla Rai, che da Sky.

Per vedere i quarti di finale dei Mondiali femminili 2019 tra Italia e Paesi Bassi in streaming su pc, smartphone e tablet potete infatti utilizzare SkyGo, accessibile per tutti gli abbonati Sky e quindi a pagamento oppure RaiPlay, analoga piattaforma streaming della Rai completamente gratis (basta solo registrarsi con mail o un account social).

Italia Olanda streaming | Probabili formazioni

Ma chi sceglierà la ct Milena Bertolini per la partita tra Italia e Olanda di oggi pomeriggio? Coach Bertolini sembra orientata a varare un 4-3-3, modulo con il quale ha giocato più della metà della partita con la Cina dopo l’iniziale 4-3-1-2 e con il quale la Nazionale ha girato molto meglio. Ecco le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Bartoli, Linari, Gama, Guagni; Cernoia, Giugliano, Bergamaschi; Bonansea, Giacinti, Girelli.

Ct: Milena Bertolini

OLANDA (4-3-3): Van Veenendaal; Van Dongen, Bloodworth, Van der Gragt, Van Lunteren; Spitse, Van de Donk, Groenen; Martens, Van de Sanden, Miedema.

Ct: Sarina Wiegman

Italia Olanda streaming | Le parole alla vigilia dello scontro della ct Bertolini

Il ct delle azzurre, Milena Bertolini, in conferenza stampa ha contestato l’orario della partita di oggi, in programma alle ore 15. “Il caldo si farà sentire, ma sarà uguale per entrambe le squadre. Dispiace però perché penalizzerà lo spettacolo: di sera avremmo avuto un ritmo diverso”. A farle eco anche il commissario tecnico dell’Olanda Sarina Wiegman: “Abbiamo inviato una lettera alla Fifa ma ci hanno risposto che era impossibile cambiare l’orario della partita con l’Italia. Giocheremo alle tre del pomeriggio e dovremo assicurarci che le giocatrici si idratino a sufficienza, ma ci siamo preparati questo inverno giocando in Sud Africa”.

“Questo Mondiale ci ha detto che gli italiani e le italiane amano il calcio femminile. Molti di loro hanno scoperto che in Italia nessuna atleta è professionista e questa è una cosa agghiacciante se si pensa che ultimamente siamo noi donne a fare i migliori risultati: non è più possibile rimandare la questione, dopo questo Mondiale bisogna dare un segnale”, sono invece state le parole del capitano della squadra italiana, Sara Gama.

