Giulia De Lellis Iannone | Instagram | Amore | Moto | Belen Rodriguez

Giulia De Lellis Iannone Instagram – Spericolati. E accecati dall’amore. Ma, soprattutto, criticati dai follower su Instagram. Per Giulia De Lellis e Andrea Inannone, ex di Belen Rodriguez, è tempo di vivere alla luce del sole l’amore appena nato facendo i conti con le malelingue.

Se poi si mette di traverso una Ig Stories allora tutto cambia e piovono le polemiche. Perché la De Lellis, in barba al codice della strada, pubblica un video in scooter senza casco. Tutto rigorosamente condiviso da Iannone. Che riprende la scena. La Rete s’infiamma.

Chi è Giulia De Lellis, l’influencer da milioni di followers che arriva da Uomini&Donne

Per la De Lellis, ex di Damante ed ex Gieffina vip, sembra che vada tutto a gonfie vele: lavoro (con migliaia di fan al seguito), amore (con Iannone appena conquistato) e popolarità. Anche Iannone, che era stato mollato dalla Rodriguez un anno fa, adesso ha ritrovato il sorriso.

“Hai la capacità di portare il sole ovunque, l’hai fatto anche qui ad Assen, erano anni che non lo vedevo…”,scrive Iannone rispondendo alla De Lellis.

Giulia De Lellis pubblica una foto a letto con Andrea Iannone ma poi la cancella

Giulia De Lellis Iannone | La dedica d’amore

“È la tua voce che mi tranquillizza. È il tuo modo di parlare, il tuo modo di chiamarmi, quel nomignolo che mi riservi. È che sei tu. E quando si tratta di te, io non lo so che mi succede. Per quanto cerchi di trattenermi, se si tratta di te io sono felice”, dice la De Lellis. Un sogno per migliaia di fan.

Qualcuno vicino alla coppia racconta che Iannone abbia già portato Giulia nella sua casa in Svizzera. Stiamo parlando della stessa casa ristrutturata all’epoca della storia con Belen.

Giulia De Lellis e il video nella Ferrari di Andrea Iannone. I fan: “Hai perso l’umiltà”

Grandi progetti per la nuova super coppia? Sembra che a Giulia inizi ad andare stretta Verona, dove viveva ai tempi di Andrea Damante e dove è rimasta (forse) sperando di riconquistarlo. Ma un “Damante non è per sempre”. Adesso c’è Iannone.