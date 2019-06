Franco Pistoni chi è | Ciao Darwin 7 | Instagram | Replica | 29 giugno 2019

FRANCO PISTONI CHI È – In molti conoscono Franco Pistoni come Lo iettatore di Avanti un altro!, il programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, ma in realtà Pistoni è un attore molto affermato, un artista poliedrico e pluripremiato.

Nel 2016, Franco Pistoni è stato capitano della squadra Brutti di Ciao Darwin 7, la cui puntata va in replica il 29 giugno 2019 su Canale 5.

Chi è Francesco Pistoni? Cosa sappiamo sul suo conto? In quali opere ha recitato?

Franco Pistoni chi è | Carriera

Franco Pistoni è un personaggio televisivo e un poeta, un attore e un musicista. Per anni Pistoni è stato riconosciuto come Lo iettatore di Avanti un altro, ma la verità è che Franco ha lavorato anche in teatro e nel cinema.

Nasce a Rieti, Franco, il 6 marzo 1956. Dietro agli occhiali scuri di Avanti un altro si cela un uomo che ha iniziato a lavorare a teatro come attore, riscuotendo grande successo sin da giovane.

Nell’arco della sua carriera, ha recitato al fianco di tanti artisti e registi famosi ancor prima di arrivare al cinema. Nel 1986, fu contattato da Jean-Jacques Annaud per recitare nel film Il nome della rosa al fianco di Sean Connery.

Oltre che ad Avanti un altro, abbiamo visto Pistoni anche in un episodio de I ragazzi della 3C e in un episodio di Don Matteo 4, ha poi preso parte alla miniserie Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu.

La fama de Lo iettatore di Avanti un altro lo ha però poi condotto verso altri programmi in qualità di ospite: è il caso di Ciao Darwin 7, Chi ha incastrato Peter Pan e anche al Grande Fratello Vip.

Franco Pistoni chi è | Vita privata

Cosa sappiamo della sua vita privata? Molto poco, perché è un uomo molto riservato per cui non sappiamo se sia sposato o meno. Ha una figlia di nome Chandra, questo lo sappiamo.

Il suo profilo Intsagram racconta del quotidiano, ma non lo ritrae mai insieme ai suoi cari.

Pistoni ama la muisca, suona il basso e il contrabbasso da molti anni e scrive poesie: attualmente ha pubblicato 4 sue opere. Ed è proprio riguardo la poesia che ha vinto il Premio Nazionale Poesia Levante 84.