Ciao Darwin la resurrezione | Stasera | 29 giugno 2019 | Canale 5 | Madre Natura | Belli contro brutti

CIAO DARWIN 7 LA RESURREZIONE – Canale 5 ha avviato le repliche di Ciao Darwin 7 dal 15 giugno. Questa sera, 29 giugno 2019, viene riproposta una vecchia battaglia del 2016 che vede come protagoniste due fazioni: Belli contro Brutti.

La settima edizione, denominata La resurrezione, vede sempre alla conduzione Paolo Bonolis, affiancato dall’immancabile Luca Laurenti.

Anche stasera, sabato 29 giugno 2019, in prima serata su Canale 5 (a partire dalle 21.20) arriva dunque in replica un’altra divertente puntata di Ciao Darwin 7.

Quale sarà la sfida di questa sera? Chi saranno i capitani? E, soprattutto, chi sarà la bellissima Madre Natura? Ecco tutte le risposte.

Ciao Darwin la resurrezione | Stasera | Anticipazioni 29 giugno

Questa sera a sfidarsi saranno Belli contro brutti, la terza puntata di Ciao Darwin 7 andata in onda nel 2016. Seguendo la sfida di Integratori vs Bucatini della scorsa settimana, Ciao Darwin fa spazio a un’altra elettrizzante sfida che farebbe emozionare (o rabbrividire) Narciso.

Ogni squadra, come sempre, avrà il suo rispettivo capitano. I Belli saranno rappresentati da uno degli sportivi più amati e ammirati non soltanto per il suo talento, ma anche per la combinazione di bellezza e simpatia: stiamo parlando di Amaurys Peréz, negli ultimi tempi divenuto un importante personaggio televisivo.

A rappresentare i Brutti invece sarà l’attore Franco Pistoni, famosissimo per aver partecipato al programma Avanti un altro! calandosi nelle vesti de Lo iettatore.

Ad attendere i concorrenti e il pubblico di Canale 5 saranno le consuete prove che vedranno susseguirsi la macchina del tempo (che riporta al tempo delle favole) alla prova di coraggio.

Ciao Darwin la resurrezione | La Madre Natura di stasera

Ma chi è la Madre Natura di questa puntata in replica? La figura di Madre Natura è iconica per Ciao Darwin, poiché non è mai andato in onda un episodio che non avesse come punto focale la Madre di ogni cosa, eccetto quando al suo posto è subentrato un aitante Padre Natura.

La Madre Natura di questa sera è Rym Saidi, una modella tunisina e italiana d’adozione. Classe 1986, Rym ha fatto breccia nel cuore del pubblico già nel 2016, quando è comparsa per la prima volta sui piccoli schermi degli italiani.

L’appuntamento di Ciao Darwin 7 di questa sera dunque è per le 21.20 su Canale 5.

Ciao Darwin la resurrezione | Dove vederlo in tv e in streaming

Come sempre, Ciao Darwin andrà in onda su Canale 5 (tasto 5 o 505 – in HD – del vostro digitale terrestre). Per i possessori di Sky, il canale è disponibile anche al tasto 105 della pay-tv.

Non sarete in casa durante la trasmissione? Niente paura, potete sempre vedere il programma in live streaming sulla piattaforma apposita Mediaset Play. Disponibile sia sull’omonima app, sia sul sito ufficiale, Mediaset Play è completamente gratis. Vi basterà registrarvi (con social o mail) e poi godervi lo spettacolo del programma.