Il gesto commovente di Chiara Ferragni per una sua giovane fan malata di cancro

Chiara Ferragni incontra una fan speciale, malata di cancro. Su Instagram la fashion blogger più amata d’Italia (e non solo) ha pubblicato due stories in cui parlava di lei, Nichole. L’ha incontrata a Madrid, durante uno degli appuntamenti del tour mondiale per il lancio della sua prima linea di make up firmata Lancome.

“Ho incontrato questa mia fan e sto leggendo la sua lettera. Nichole mi ha dato molta forza. Lei è una persona bellissima e merita il meglio. Buona fortuna per tutto”, scrive la fashion blogger di Cremona.

In un’altra storia, Chiara Ferragni ricondivide una storia pubblicata, invece, dalla stessa Nichole, in cui si legge: “Chiara è davvero una persona da un cuore immenso, dolcissima, disponibile e palesemente bellissima. Ci tiene davvero alle persone che la seguono ed era seriamente felice nel vedere tutte quelle persone lì per lei. Non scorderò mai quegli abbracci che erano davvero voluti e ci sentivi il suo affetto. Lei sa quanto sia importante per me e perché e davvero un grazie non basta”.

Chiara Ferragni incontra la giovane fan malata di cancro e invia la lettera che le ha scritto a Fedez. Anche il marito della fashion blogger ha voluto dedicare una storia a Nichole. Il rapper milanese ha condiviso la storia dell’Influencer, scrivendo: “Oggi Nichole da Torino è andata a trovare Chiara fino a Madrid, le a lasciato una lettera che ci ha commosso. Grazie per questi momenti, non sapete quanto ci fanno felici”. Ed ha aggiunto: “Ti aspettiamo a Milano, le porte di casa nostra sono sempre aperte”.

Commossi, i Ferragnez hanno voluto dare visibilità alla vita di una adolescente, Nichole, che riconosce in Chiara un vero e proprio punto di riferimento nella sua vita. Siamo certi che, come successo già in passato, sia Chiara che Fedez incontreranno ancora Nichole.

Nella foto scelta da Chiara per raccontare la storia di Nichole si legge la didascalia scritta dalla ragazzina: “Non come chi vince sempre, ma come chi non si arrende mai”. La foto è stata scattata all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.