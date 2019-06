Chiara Ferragni | Glamour | Premio | Riconoscimento | Most influential woman

Il successo di Chiara Ferragni non conosce limiti. L’influencer italiana più conosciuta e stimata al mondo ha ricevuto un succoso premio da Glamour Spagna, il Most Influential Woman.

Un nuovo traguardo per l’influencer cremonese, che porta a casa la corona di donna più influente del mondo fashion. Come da copione, l’evento è stato condiviso anche sui canali social della Ferragni, che non ha perso tempo a ringraziare i suoi milioni di follower sparsi in tutto il mondo.

La bella cremonese non era in compagnia di suo marito Fedez per l’occasione, ma ha condiviso l’emozione con il suo make up artist di fiducia Manuele Mameli, che a sua volta ha ricevuto il premio di “Best beauty masterclass of the year” per via della masterclass organizzata con la Ferragni qualche mese fa.

Sfoggiando il suo abito plissé azzurro e rosa degradé firmato Zuhair Murad, Chiara Ferragni ha tenuto un discorso ripercorrendo la sua carriera dalle origini, quando tutto era racchiuso in un semplice blog (The Blonde Salad), fino alla fama.

Oggi è difficile che qualcuno non conosca Chiara Ferragni, la sua presenza social ha conquistato e superato qualsiasi barriera, per cui non stupisce l’accoglienza da superstar ricevuta il 27 giugno 2019 a Madrid.

La festa in suo onore si è tenuta al AC Santo Mauro Hotel, dove la bella influencer ha ricevuto il riconoscimento di donna più influente nel mondo fashion da Glamour Spagna, un successo ottenuto soprattutto grazie alla sua presenza social.

A Chiara è stata dedicata la copertina di Glamour Spagna, la cui gigantografia è servita all’influencer per un book fotografico in piena regola, condiviso nelle sue tantissime Instagram Stories.

L’imprenditrice italiana attualmente è in giro per l’Europa – soltanto qualche giorno fa ha condiviso la sua agenda estiva su Instagram – pronta per promuovere la sua linea di make-up creata con Lancome.

