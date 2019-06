🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 28 giugno 2019 | Dati Auditel | Share | Una coppia modello | La sai l’ultima? | Operazione U.N.C.L.E.

ASCOLTI TV 28 GIUGNO 2019 – VENERDÌ – Già da qualche giorno il pubblico televisivo italiano deve fare i conti con lo svuotamento dei palinsesti. Nel corso dell’estate, infatti , gli ascolti tv si abbassano per tutte le reti, che quindi mandano in onda soprattutto repliche di vecchi film.

Ieri sera, ad esempio, Rai 1 proponeva un film, Una coppia modello mentre su Rai 2 è andato in onda lo scontro tra Francia e Stati Uniti per quanto riguarda i Mondiali di Calcio Femminile. Su Rai 3, invece, è andata in onda una nuova puntata di La grande storia.

Su Canale 5, invece, una nuova puntata di La sai l’ultima?, il programma comico condotto da Ezio Greggio in cui diversi concorrenti si sfidano a colpi di barzellette. Anche Italia 1 ha intrattenuto i suoi spettatori con un film, Operazione U.N.C.L.E., mentre Rete 4 ha trasmesso Quarto Grado.

Chi ha vinto la battaglia degli ascolti tv di ieri, venerdì 28 giugno?

Ascolti tv | 28 giugno 2019 | Venerdì | Chi ha vinto la serata

Ad avere totalizzato i maggiori ascolti è stato Canale 5, che con La sai l’Ultima? ha divertito 2.514.000 spettatori pari al 16.8% di share. Al secondo posto Rai1, che con Purché Finisca bene – Una Coppia Modello ha conquistato 2.122.000 spettatori pari al 12.8% di share.

Su Rai2, invece, il match Francia-USA, quarto di finale per i Mondiali Femminili 2019, è stato seguito da 1.685.000 spettatori pari al 9.7% di share.

Su Italia 1 Operazione U.N.C.L.E è stato visto invece da 691.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 La Grande Storia ha totalizzato 715.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%. Su Rete4 Quarto Grado ha invece intrattenuto 1.136.000 spettatori con l’8.6% di share. Su La7 un bellissimo vecchio film, Amistad, è stato visto da 318.000 spettatori con uno share del 2.1%.

Su TV8 La Notte dei Record ha invece segnato l’1.8% con 281.000 spettatori mentre infine, sul Nove, I Migliori Fratelli di Crozza ha fatto ridere 380.000 spettatori (2.2%).

Ascolti tv | 28 giugno 2019 | Venerdì | Access prime time | Auditel ieri sera

Per quanto riguarda la fascia di Access prime tima è Rai1 con Techetechetè ad aver ottenuto 3.138.000 spettatori con il 18.1% di share. Su Canale 5 Paperissima Sprint, invece, ha registrato 2.647.000 spettatori con uno share del 15.3%.

Su Italia1 CSI è stato visto da 711.000 spettatori con il 4.2%, mentre su Rai3 Vox Populi ha interessato 743.000 spettatori pari al 4.6%. Un Posto al Sole, su Rai 3, è stato seguito da 1.237.000 spettatori (7.2%).

Su Rete4 Stasera Italia lo hanno guardato in 834.000 persone (5.1%) nella prima parte e 1.003.000 (5.7%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha incuriosito 1.236.000 spettatori (7.8%). Su TV8 4 Ristoranti è stato visto da 439.000 spettatori con il 2.6% di share, mentre infine, sul Nove, Cucine da Incubo ha raccolto davanti allo schermo 171.000 spettatori con l’1% di share.

