UNA COPPIA MODELLO STREAMING – Una coppia modello è un film diretto fa Fabrizio Costa che appartiene al ciclo di Purché finisca bene, una produzione di Rai Fiction che può contare di tre stagioni.

Una coppia modello è l’ultimo episodio-film che compone la prima stagione e Rai 1, per far fronte al palinsesto estivo, lo ripropone in prima serata venerdì 28 giugno 2019.

Una coppia modello è stato mandato in onda per la prima volta nel 2014.

Tutto quello che c’è da sapere su Una coppia modello

Di cosa parla il film? Enzo e Adriano sono due uomini che si ritrovano a stringere amicizia dopo aver ultimato le pratiche di separazione in tribunale. Enzo è stato tradito, Adriano ha tradito. I due si ritrovano allo stesso bar e parlano dello stesso problema finendo poi col convivere. I due amici ritrovati stringono un patto, ovvero aiutarsi a vicenda a riconquistare la donna amata, ma non sarà così facile soprattutto perché le due mogli non sembrano voler tornare indietro.

Ma dove vedere una coppia modello? In tv o in streaming?

Una coppia modello streaming | Dove vedere in tv

Rai 1 è disponibile al primo tasto del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 501 per la versione HD e al tasto 101 per la pay-tv di Sky.

La trama di Una coppia modello

Una coppia modello streaming | Dove vedere in diretta streaming

Chi si trova fuori casa e vuole seguire in diretta streaming Una coppia modello, può farlo utilizzando pc, smartphone e tablet accedendo a RaiPlay, la piattaforma che consente all’utente di usufruire dei contenuti in onda sulla Rai. Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma e cliccare il contenuto di vostro interesse.

Il cast di Una coppia modello

Se questa sera non potete guardare in diretta Una coppia modello, potete sempre recuperare il film in un secondo momento grazie alla funzione on demand di RaiPlay.