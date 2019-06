Stasera in tv Rai 1 | Una coppia modello | 28 giugno 2019 | Purché finisca bene

STASERA IN TV RAI 1 UNA COPPIA MODELLO – Questa sera, venerdì 28 giugno 2019, torna su Rai 1 un film del ciclo di pellicole denominato “Purché finisca bene”. Come si evince dal nome stesso, si tratta di un gruppo di commedie – tutti con cast diverso e trama indipendente l’uno dall’altro – accomunati soltanto dal lieto fine e dall’analisi dei problemi dell’Italia di oggi.

Il film in programma questa sera è Una coppia modello, andato in onda per la prima volta su Rai 1 nel 2014 e diretto da Fabrizio Costa. La pellicola faceva parte della prima “stagione” di Purché finisca bene, arrivata nel 2019 alla terza edizione (con i film Basta un paio di baffi, L’amore il sole e le altre stelle e Non ho niente da perdere).

Ma di cosa parla Una coppia modello? Scopriamolo insieme.

Stasera in tv Rai 1 | Una coppia modello | Di cosa parla

Il film vanta un cast di tutto rispetto composto da Daniele Pecci, Sergio Assisi, Chiara Ricci, Bianca Guaccero, Simona Marchini, Daniela Scarlatti e Riccardo Alemanni.

La storia al centro della pellicola è quella di due coppie che si stanno però separando. Il primo, Enzo, a causa dei continui tradimenti della moglie, Ada; il secondo, Adriano, a causa della propria infedeltà nei confronti della consorte, Valeria.

I due si recano al tribunale lo stesso giorno e si confidano l’un l’altro, elaborando una strategia (con metodi diametralmente opposti) nel tentativo di riconquistare le due donne, che hanno chiesto loro il divorzio. Ci riusciranno?

Stasera in tv Rai 1 | Una coppia modello | Orario

Appuntamento quindi con Una coppia modello per stasera, venerdì 28 giugno 2019, su Rai 1.

L’orario di inizio della fiction è alle 21.25.

