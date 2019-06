Stasera in tv | 28 giugno 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Una coppia modello | La sai l’ultima? | Francia Usa femminile

STASERA IN TV 28 GIUGNO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 28 giugno 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 28 giugno 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Techetechetè (Il meglio della tv)

21:25 – Purché finisca bene – Una coppia modello

Questa sera su Rai 1 arriva uno dei film del ciclo “Purché finisca bene”, cioè Una coppia modello, con Chiara Ricci, Bianca Guaccero, Daniele Peci e Sergio Assisi.

La trama: Trentino: il tema è quello della “strana coppia”, che si sviluppa in molteplici incroci di coppie e situazioni esilaranti che mettono a nudo la difficoltà, nella moderna e “liquida” società, di coltivare e mantenere i rapporti sentimentali, fino ad arrivare alla necessità di trasformare un nemico in amico per risolvere la vicenda.

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

20.45 – Francia-Usa (diretta)

Su Rai 2 invece torna il Mondiale femminile 2019: questa sera, in diretta a partire dalle 21, si sfidano la Francia (che ospita la Coppa del mondo) e le campionesse in carica degli Stati Uniti per i quarti di finale della competizione.

Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – La Grande Storia

Questa sera su Rai 3 arriva l’appuntamento con l’approfondimento storico del programma La Grande Storia. La puntata di oggi si chiama “Nazismo, l’orrore e la speranza”.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21.25 – Quarto grado (le storie)

Su Rete 4 questa sera arriva Quarto grado (le storie), con Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi: al centro del programma, le storie di cronaca nera e i cold case più importanti e discussi in Italia.

Stasera in tv 28 giugno 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – Tg5

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – La sai l’ultima?

Canale 5 questa sera presenta la seconda puntata della nuova edizione di La sai l’ultima?, condotta da Ezio Greggio con la fidanzata Romina Pierdomenico.

Guida tv 28 giugno | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – C.S.I – Scena del crimine

21.20 – Operazione U.N.C.L.E

Su Italia 1 questa sera arriva il film Operazione U.N.C.L.E, con Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander, Elizabeth Debicki, Luca Calvani.

La trama: Agli inizi degli anni Sessanta, l’agente della CIA Napoleon Solo e l’agente del KGB Illya Kuryakin uniscono le loro forze per compiere una missione atta a sconfiggere una misteriosa organizzazione criminale, coinvolta nel traffico di armi nucleari. La chiave per infiltrarsi nell’organizzazione e prevenire una catastrofe mondiale sarà Gaby Teller, figlia di uno scienziato tedesco scomparso.

Ecco il trailer:

Programmi tv 28 giugno 2019 | La 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico scomparso in Africa?

Questa sera su La 7 arriva il film Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico scomparso in Africa?, storica commedia con Alberto Sordi, Bernard Blier, Nino Manfredi, Franca Bettoja.

La trama: L’editore Di Salvio (Sordi) e un suo collaboratore, il fedele ragionier Palmarini (Blier), vanno in Angola alla ricerca del cognato del primo (Manfredi), che da molto tempo non dà più notizie di sé. Fra avventurose peripezie e depistaggi, finiranno col ritrovarlo e col convincerlo a tornarsene a casa, dove l’aspettano sua moglie, la civiltà, il benessere. Ma ne vale la pena? La satira del nostro mondo e dei suoi tanto decantati “valori” c’è, e a tratti anche graffiante.

Stasera in tv 28 giugno 2019 | Tv 8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – La notte dei record

Su Tv 8 arriva una puntata dello show La notte dei record: il nuovo programma con Enrico Papi che, in 5 imperdibili puntate, ha il compito di presentare ed interagire con i protagonisti accomunati da un unico obiettivo: dimostrare in pochi minuti, o addirittura secondi, di essere i migliori al mondo.

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno offre agli abbonati un nuovo film:

19:20 – Caro dittatore

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Jumanji – Benvenuti nella giungla

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva il film Jumanji – Benvenuti nella giungla, celebre riedizione del famosissimo cult anni Novanta, in questo remake con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan.

La trama: Quattro liceali trovano una console e vengono catapultati all’interno di un videogame.

Ecco il trailer:

Sky Sport Mondiali

20.30 – Studio Women’s World Cup

20.50 – Francia-Usa (diretta)

Continua l’avventura del Mondiale femminile 2019, giunto ai quarti di finale. Stasera il big match Francia-Spagna.

Stasera in tv 28 giugno | Sky Uno

19:25 – Master – Chef USA

20:15 – Cuochi d’Italia

21:15 – Mollo tutto e cambio vita

Su Sky Uno questa sera tornano le storie di Mollo tutto e cambio vita.