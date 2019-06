Sondaggi politici oggi 28 giugno | Ultimi sondaggi politici | Sondaggi elettorali | Lega | M5s | Pd | FdI | FI

Sondaggi politici oggi 28 giugno | Un nuovo sondaggio EMG per Agorà (Rai 3) mostra una nuova fotografia del paese, a poche settimane dalle elezioni europee. L’ipotesi del voto anticipato non è così remota, e all’interno della maggioranza si tenta a fatica di “sopravvivere” al 20 luglio, ultima data utile per convocare un eventuale voto anticipato già a settembre.

Ma se si andasse veramente al voto anticipato, quali sarebbero gli scenari?

Alcuni elementi sono noti e si riconferma l’andazzo delle ultime settimane.

La Lega, ormai primo partito indiscusso, è in leggero calo, e passa dal 35 al 34,6 per cento. Leggera flessione anche per il Partito democratico, che si attestano rispettivamente sul 23,8 per cento e il 6,7 per cento.

Leggero aumento per il Movimento Cinque Stelle, che guadagna l’1,1 per cento nell’ultima settimana, arrivando al 19 per cento. Forza Italia si attesta sull’8,5 per cento.

Dallo scorso 26 maggio, tranne Forza Italia, gli altri 4 partiti che hanno superato la soglia del 4 per cento, sono in crescita. M5s ha registrato un +1,9 per cento dalle elezioni Europee.

La coalizione principale del paese rimane quella di centrodestra, con il 49,8 per cento dei consensi. All’interno della coalizione, come sappiamo, la Lega è la forza di “maggioranza”, seguita da Fratelli di Italia e Forza Italia che ormai sono sempre più vicini nei consensi.

Insieme, le due forze di governo, Lega e M5s, insieme hanno il 53,6 per cento delle preferenze.

Qui un grafico Youtrend che mostra l’andamento dei consensi delle diverse coalizioni negli ultimi mesi: