Davvero Salvini ha chiesto l’arresto dei parlamentari a bordo di Sea Watch?

Sea Watch Salvini arresto parlamentari – Arrestare i parlamentari che sono saliti sulla Sea Watch 3 per sincerarsi delle condizioni dei 42 migranti a bordo e aiutare l’equipaggio che ora rischia un’incriminazione per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, questo avrebbe chiesto il ministro dell’Interno Matteo Salvini durante un’intervista televisiva andata in onda nella serata di giovedì 27 giugno.

Un’affermazione che se fosse vera riporterebbe immediatamente alla mente ricordi non proprio felici, reminiscenze del ventennio fascista che si macchiò di crimini di ogni tipo, tra cui la persecuzione degli oppositori politici schierati contro il regime di Benito Mussolini.

Da ore su Twitter e Facebook si susseguono i post di protesta di molti parlamentari dell’opposizione e di centinaia di utenti scandalizzati da questa assurda presa di posizione. “Il Ministro @ matteosalvinimi chiede l’arresto per i parlamentari del # PD che sono a bordo della # SeaWatch. Nel silenzio dei media, di @ Roberto_Fico e della @ Pres_Casellati, si vuole impedire la nostra attività di controllo.

“Dove sono quelli che parlavano della deriva autoritaria?”, si domanda il dem Emanuele Fiano. Ma Matteo Salvini ha davvero pronunciato quelle parole mentre era ospite a “Dritto e Rovescio”? La risposta breve è no, ma l’equivoco è nato a causa di un tweet decisamente sibillino pubblicato dal profilo ufficiale del ministro dell’Interno durante la puntata di “Dritto e Rovescio”.

“Solo in Italia ci sono politici che vanno a bordo di una nave che se ne è fregata delle leggi. Vanno arrestati. Ho scritto al mio collega olandese, non mi ha risposto. Non viglio fare la figura del fesso. Siamo un grande Paese che non prende lezioni”, si legge nel tweet ancora presente sulla timeline del leader leghista. Un messaggio evidentemente equivocabile e probabilmente volutamente scritto in maniera incomprensibile per scatenare le prevedibilissime polemiche. Il tweet della discordia avrebbe dovuto riassumere le dichiarazioni rese da Salvini durante l’intervista televisiva, ma ascoltando l’audio originale salta subito agli occhi il madornale errore – voluto o meno – di trascrizione, sintesi e sintassi.

Sea Watch Salvini arresto parlamentari | L’intervista completa

Al minuto 2.36, il conduttore Paolo Del Debbio chiede a Matteo Salvini di parlare del caso Sea Watch e il ministro testualmente risponde: "In 15 giorni sarebbero già andati e tornati dall'Olanda, visto che è una nave olandese. Forse solo in Italia abbiamo dei politici che vanno a bordo di una nave che se n'è fregata della legge. Io faccio questo paragone: la nave è come un'automobile, solo che invece di viaggiare in autostrada viaggia in mare. Se tu o qualcuno degli spettatori a casa venite fermati domani mattina dai carabinieri per un controllo, cosa fate? Una persona normale accosta, spegne il motore e dà patente e libretto. Loro se ne sono fregati e per tre volte hanno tirato dritto. Vanno arrestati, perché uno che non si ferma all'alt va arrestato". Ascoltando la dichiarazione per intero, dunque, si capisce chiaramente che quel "vanno arrestati" non si riferisce ai parlamentari Graziano Delrio, Davide Faraone, Riccardo Magi, Nicola Fratoianni e Matteo Orfini che si trovano a bordo della Sea Watch per controllare la situazione ma ai membri dell'equipaggio della Ong. Un caso creato ad arte dai social media manager del capo del Viminale? Questo, purtroppo, non è dato saperlo, ma è evidente che la trascrizione del tweet pubblicata durante la puntata non corrisponda a quanto detto dal ministro Salvini.