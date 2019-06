Samuel Subsonica operazione cuore | Sarà uno dei prossimi giudici della nuova edizione di X Factor ed è in procinto di tornare in tour, ma da Samuel dei Subsonica arriva un’altra notizia, un’operazione al cuore subita in questi giorni.

Così la voce dei Subsonica ha deciso di diramare la notizia dai suoi canali social per rassicurare i moltissimi fan sparsi in tutta Italia.

Samuel Subsonica operazione cuore | Il messaggio sui social

“Buongiorno a tutti!!. Forse mi ero dimenticato di dirvi che ho da poco subito un piccolo intervento al cuore è andato tutto bene quindi non allarmatevi inutilmente. In effetti non ve l’ho detto proprio per non farvi preoccupare. Io mi sono cagato sotto, comunque. Hehehe. I medici che sono stati stupendi, mi hanno detto di non agitarmi troppo in questi mesi estivi (ingenui). E quindi eccoci qui, oggi si riparte per un nuovo viaggio insieme. L’ennesimo tour Subsonico. Le prove sono andate bene e mi sento in forma, ma dovrò chiedervi un po’ di fiato e di energia in prestito. Giuro che ve li renderò con gli interessi. Sarà un’estate fantastica| Bon! Il Microchip Emozionale al cuore ora ce l’ho, il prossimo passo è un tatuaggio sul polmone!”.

Samuel Subsonica operazione cuore – L’operazione sembra aver quindi scongiurato i problemi al cuore di Samuel che è pronto a tornare sul palco assieme ai Subsonica. Anche per questo tour 2019 i “terrestri” di tutta Italia si preparino a saltare sulle note delle hit più famose: da “Disco labirinto” fino a “8″, l’ultimo lavoro dei Subsonica. In attesa di vederlo al tavolo dei giurati del talent di Sky, il cantante non si risparmia in prove e allenamenti per far sì che anche questo tour della band torinese sia memorabile. Samuel Subsonica operazione cuore | Subsonica tour 2019 | date 28.06 Verona, Rookazoo Music Festival Rookaforte Music Festival

29.06 Legnano (MI), Rugby Sound Festival

05.07 Padova, Sherwood Festival

09.07 Bologna, Bologna Sonic Park

11.07 Nichelino (TO), Stupinigi Sonic Park c/o Palazzina di Caccia di Stupinigi

12.07 Tortona (AL), Arena Derthona

17.07 Roma, Rock in Roma c/o Ippodromo Capannelle

18.07 Napoli, Noisy Naples Fest

19.07 Matera 2019, Cava del Sole

21.07 Olbia, Olbia Tattoo Show c/o Molo Brin

23.07 Assisi, UniversoAssisi c/o Lyric Summer Arena

26.07 San Severo (FG), Alibi Summer Fest

28.07 Taormina (ME), Teatro Antico

02.08 Castellano (TN), Castelfolk Festival

08.08 Terracina (LT), @Anxur Festival – Arena il Molo

09.08 S. Benedetto del Tronto (AP), Porto

10.08 Loano (SV), Piazza Italia

13.08 Guardiagrele (CH), “Notte bianca” c/o Largo Garibaldi

14.08 Melpignano (LE), Largo Ex Convento Degli Agostiniani

23.08 Brescia, Festa di Radio Onda d’Urto

02.09 Prato, Piazza Duomo

