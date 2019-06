Rassegna stampa oggi | 28 giugno 2019 | Quotidiani di oggi | Stampa online | Notizie

RASSEGNA STAMPA OGGI – Tutte le notizie più interessanti presenti oggi, 28 giugno 2019, sui principali quotidiani italiani e sulle testate online. News di politica, economia, cronaca, sport e spettacolo. Ecco la rassegna stampa nel dettaglio:

Repubblica

Ue, la cambiale d’ottobre

Di Maio: con la revoca Atlantia sarà decotta. L’azienda: danni in Borsa, pronti a denunciarlo

Tutto sulla pelle della Sea Watch

La legge superiore (di Ezio Mauro)

“Quei bambini sono stati rubati ai loro genitori” (di Michela Marzano)

Il metodo gialloverde contro l’industria

I fantasmi della Sea-Watch

L’odio social contro Carola, capitana coraggiosa

Salvini senza freni, diktat a Ue e pm: “Oppure non sbarca nessuno”

Corsa alle donazioni per Sea Watch, 220mila euro in sole 24 ore

“Papà ti ha fatto male”. L’accusa: bimbi plagiati per toglierli ai genitori

Il padre: “Dicevano che ero violento e mi hanno separato dai miei figli”

Lo psicologo che aiutava i piccoli a ricordare, come ai tempi di Veleno

Il centrodestra attacca sull’affido. Le famiglie: non incolpate noi

Senato, maggioranza sempre più risicara. Solo 158 sì al dl crescita

Conti, Italia rimandata ad ottobre. L’Europa congelerà la procedura

[Retroscena] Il premier teme le mosse di Salvini: “Con flat tax intesa più difficile”

La mossa di Sala: “Un nuovo partito. Il Pd non basta”

Fazio si taglia lo stipendio: meno 10%

Poletti: “Salvini è un amico ma la Rai mi ha preso perché parlo alla pancia del paese”

Ilva, senza l’immunità di ferma la bonifica degli impianti

Garavaglia: “Il ministro entro giovedì deve garantire che non si chiude”

“L’urlo di liberazione dopo le notti di rabbia nel nostro Stonewall”

Merkel trema di nuovo. Paura a Berlino

Di Lorenzo: “Per la cultura tedesca parlare della salute dei leader è un tabù”

Bologna, tra le macerie l’interruttore della strage

La vita a quaranta gradi nel torrido nord di Bolzano

Roma, il caos rifiuti fa il giro del mondo

L’infettivologo: “Buttate i sacchetti con i guanti e le scarpe chiuse”

Due attentati, Tunisia nel caos. Ed è giallo sulle sorti di Essebsi

Kim Kardashian fa infuriare il Giappone con la linea “Kimono”

Allenatore di basket suicida dopo una condanna per abusi su un’allieva

Hollywood solidale con i ragazzi del Cinema America

Madre arrestata, maltrattava e insultava la figlia disabile

Le Regioni accolgono i navigator, ma è caos su ruolo e concorso

Francesco e Benedetto uniti contro la pedofilia

Rassegna stampa oggi | Corriere della Sera

Ilva e Atlantia: scontro tra Di Maio e le grandi imprese

Il “lavaggio del cervello” per dare i bimbi in affido

Pensioni, scivolo fino a cinque anni

Un trafficante di droga nella “scorta” di Bolsonaro

Salvate la capitana Carola (Il caffè di Massimo Gramellini)

Mistero Merkel, nuovo tremore in pubblico. “Al G20 ci sarà”

Tentativi di suicidio politico (di Paolo Mieli)

Bloccato il blitz della Sea Watch. L’Olanda: i migranti non da noi

La sfida della capitana al blocco voluto da Salvini

La famiglia della capitana: faceva autostop in Sudamerica e anche stavolta se la caverà

Salvini: “Non saremo la piattaforma d’Europa”. Il Viminale avvia l’iter per il sequestro della nave

Salvini: entro qualche mese vedremo se il governo ce la fa

Di Battista: “Ho rinviato i viaggi perché temo la crisi”

Attilio Fontana: “Basta con le finzioni. Sull’autonomia il premier risolverà”

Stefano Buffagni: “Penalizza il Sud o aumenta la spesa. Così è un suicidio”

Gli elettrodi sulle mani per “aiutare” i piccoli a ricordare brutti episodi

Il sistema-Emilia e le accuse che agitano il Pd

Intervista a Licia Ronzulli: “Troppi poteri ai servizi sociali”

Arrestato un terrorista legato agli attentatori

Sessanta miliardi in meno in 2 anni. L’ombra di un condono

La Stampa

Salvini attacca: “Di Maio sbaglia. Atlantia assicura migliaia di posti”

Il pericolo di uscire dall’acciaio

Manipolavano i bambini per darli in affido agli amici

La legge del pirata (Il buongiorno di Mattia Feltri)

Eritrea, il regime caccia preti e suore. La vendetta contro gli ospedali cattolici

Sea Watch bloccata Schiaffo dall’Olanda: non dateci migranti

“Torture e prigionia ora sogno solo l’Europa”. Le speranze dei 42 a un miglio da terra

Il sindaco tedesco che sfida l’Italia: “Mando un pullman”

Quelle ragazze coraggiose che non piacciono ai sovranisti

“Possibili soluzioni per l’Italia”. Ma sull’accordo l’Ue resta cauta

Adesso Conte corre da solo e si smarca da Salvini e Di Maio

Alitalia, Di Maio va contro Benetton: “Atlantic è decotta”. Il gruppo: vie legali

“A Taranto priorità ai 15 mila posti a rischio”. “La trattativa è in corso, non interferire”. E i due superministri litigano anche sull’Ilva

Quella finta faccia feroce che nasconde disponibilità

Intervista a Michael Wolff: “Trump non è in grado di decidere su niente”

“Impossibili muri e stop ai controlli. L’Italia rischia di uscire da Schengen”

La Slovenia si ribella alla barriera: “Così si uccide lo spirito europeo”

Indagato Sellner. Aveva contatti con l’attentatore di Christchurch

Rassegna stampa oggi | Il Fatto quotidiano

Il governo ne fa 2 giuste: ricattato su Ilva e bombe

Autostrade, no Alitalia: Di Maio apre la guerra finale sulla concessione

Grandi opere: il governo archivia il metodo di analisi costi-benefici

Ora il Pd chiede il salario minimo: ma solo ai sindaci e agli assessori

L’ora illegale (di Marco Travaglio)

Ancora un tremore in pubblico per Angela Merkel : se la cancelliera fosse davvero malata, non andrebbe a Bruxelles . Un problema in più per la Ue

SeaWatch ancora stallo. Indagini sull’esecutivo e sulla capitana Carola

Emilia, le carte horror sui ladri di bambini a colpi di elettrochoc

Marcello, ucciso da una ossessione (di Selvaggia Lucarelli)

Salvini: “Mi piace l’ipotesi di Giorgetti Commissario Ue”

Mittal alza la posta: prepara la causa contro l’Italia

Molise, chiude punto nascite: 40 sindaci pronti a dimettersi

Toti litiga di nuovo con B. e prepara lo strappo finale

L’ex braccio destro di Zingaretti “garante degli accordi di Buzzi”

I filobus della maxitangente a Tor Pagnotta 10 anni dopo

Per gli agenti segreti Rocco Morabito è ancora in Uruguay

Donne al vertice dei clan: “a Scimmia” e le 3 Sorelle

Continua la caccia a Messina Denaro, altri 19 indagati

Bologna, l’innesco riapre il caso?

Via d’Amelio: “Su Agnese e i figli gli occhi del Viminale e di un prete”

Figli di coppia omosex: il sindaco li registra col doppio cognome

Il Sole 24 Ore

Di Maio all’attacco: “Atlantia è decotta, affonderebbe Alitalia”

L’effetto Draghi batte l’incertezza. Tassi BTp ai minimi da aprile 2018

Troppo livore e parole in libertà

Sea Watch tenta il blitz a Lampedusa ma viene bloccata

La tregua con l’Ue e i problemi rimandati al 2020

Tav, Ilva, salari i compromessi impossibili per la Lega

Peggiora a giugno la fiducia di consumatori e imprese

Rassegna stampa oggi | Il Giornale

Forza Capitano

La mamma di Matteo e il papà di Gad

Vergogna affido. Elettroshock e bimbi plagiati

Michael Wolff: “È vero, c’è un regista occulto delle trame sovraniste in Italia”

Finta tregua nel governo: “Si vota tra quattro anni”

Gelo fra Salvini e Meloni. Il tam tam scuote la destra

Sulla rotta balcanica dei disperati: “Qui ci prendono a bastonate”

Filo spinato, droni e hotspot. L’Italia blinda la frontiera est

Messaggero

Autostrade, la guerra di Di Maio

Roma rischia la salute

Rocca di Papa, “Il mio sindaco umile che non sposerò”. Il dolore di Veronica

Sea Watch, duello con l’Olanda

Intervista a Laura Castelli: “Autonomia, pericolo di aumento della spesa pubblica”

Le cause nascoste dietro il tremore della Cancelliera

“Immigrazione clandestina”. La comandante sotto inchiesta

Conte lascia la grana ai ministri Italia verso lo scontro con la Ue

Libero

Basta con le crociere pagate dagli italiani

La sinistra: giusto violare leggi ingiuste. Bene, allora non versiamo tasse

Marco, regala un rene al proprio allievo

Anushka, a 11 anni è più genio di Einstein

Avvenire

Mari e muri amari

Corridoi umanitari: 77 sbarcano in sicurezza

E intanto arrivano 47 persone con gli “sbarchi fantasma”

Redemption Song, per partire dall’Africa in sicurezza e legalità

Il Foglio

Combattere le emergenze false, denunciare le emergenze vere

Perché è un errore per l’Italia fare un passo fuori da Schengen

Se ragionare è impossibile, scegliamo la “sbruffoncella”

Il Manifesto

Sì Watch

La maggioranza perde pezzi al Senato

“No Tav, si torna alla resistenza”

Carola Rackete come Antigone

Rassegna stampa oggi | Stampa online | News

Bbc News

Democratic debate: Joe Biden criticised for race record

The Guardian

May to press Putin over Novichok attack in face-to-face meeting

Aljazeera

Tillerson: Kushner conducted diplomacy behind my back