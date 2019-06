Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 28 giugno 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 28 GIUGNO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi venerdì 28 giugno 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 28 giugno 2019 | Ariete | Vergine | Bilancia | Pesci

Tra i segni positivi dell’oroscopo di Paolo Fox figura l’Ariete che potrebbe vivere un weekend di grande passione. L’amore tornerà protagonista e vi farà vivere emozioni positive, anche se siete single e non avete ancora trovato un partner potreste essere propensi a un incontro importante.

Per la Vergine il prossimo mese sarà quello dei sentimenti, ma avrete un piccolo assaggio già da questo weekend. Approfittate delle stelle favorevoli per ricucire un rapporto malandato.

Giornata positiva e piacevole anche per la Bilancia, siete alla ricerca di conferme da un po’ di tempo e finalmente riceverete qualche risposta.

I Pesci dedicheranno grande attenzione a un progetto che potrebbe fruttare grandi soddisfazioni in futuro, anche se nel presente penalizzerà i rapporti interpersonali.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 28 giugno 2019 | I segni in “giornata no”

Un po’ di allarme finanziario per il Toro, che ci ha dato dentro con le spese casalinghe negli ultimi tempi e deve imparare a contenersi. Il weekend con sé porterà qualche cattiva notizia.

Anche i Gemelli dovranno fare attenzione alle decisioni che prenderanno in questi giorni perché potrebbero avere delle conseguenze importanti nel futuro.

Noia su noia è prevista invece nella giornata di oggi per il Cancro, imprigionati in una routine tossica che inizia a seccarvi. Stesso modus operandi per il Leone: niente sembra entusiasmarvi.

Lo Scorpione dovrà stare un po’ sull’attenti e riguardare le relazioni sentimentali e d’amicizia. Non rimuginate troppo sulle parole dette, piuttosto processate le azioni e capite il da farsi.

Il Sagittario quest’oggi avrà un po’ di difficoltà a mantenere la calma, troppa agitazione da mandar giù in questo periodo vi porterà ad esplodere. Anche il Capricorno dovrà portare pazienza e aspettare tempi migliori per prendere decisioni importanti.

Acquario infine avvertirà stanchezza e nervosismo.

