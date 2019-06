Oroscopo Paolo Fox 28 giugno 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 28 GIUGNO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

L’OROSCOPO DEL 2019

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 28 giugno 2019, segno per segno.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

LE PREVISIONI DI TPI DI OGGI

L’OROSCOPO DI OGGI DI BRANKO

I SEGNI FORTUNATI DI OGGI SECONDO PAOLO FOX

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 giugno 2019 | Previsioni

Cari Ariete, secondo le stelle di Paolo Fox il vostro potrebbe essere un weekend di forte passione. L’amore torna protagonista, vivrete la vostra storia con entusiasmo, se invece siete single potrete avvicinarvi a una nuova persona.

Cari Toro, oggi SI prevede una maggiore attenzione economica, le finanze casalinghe sono lievitate e siete in balia di una forte apprensione. Il weekend porterà con sé alcune cattive notizie, disagi che potrebbero mettervi in difficoltà.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Cari Gemelli, occhio alle decisioni che prenderete durante il fine settimana perché potrebbero avere conseguenze importanti nel futuro.

Chi è alla ricerca dell’amore dovrà appuntarselo: questa sarà un’estate importante perché potreste incontrare una persona interessante pronta a farvi battere il cuore.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Cari amici del Cancro, siete troppo annoiati ultimamente, sono poche le cose che vi entusiasmano e vorreste trovare una nuova miccia per far esplodere il vostro interesse. Venere transita nel vostro segno aiutandovi nel prossimo mese.

L’OROSCOPO DI LUGLIO 2019

Cari Leone, il weekend potrebbe presentarsi un po’ fiacco. Niente sembra entusiasmarvi, forse perché avete il cervello sommerso dalle dinamiche lavorative. L’amore anche vorrebbe vedervi più accomodanti, evitate discussioni inutili.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 giugno 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, secondo Paolo Fox luglio sarà il mese dei sentimenti. Ma, a volerlo anticipare, questo weekend sarà importante per ricucire uno strappo nella vostra relazione. Ricongiungersi al partner dovrebbe essere la vostra priorità al momento.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Cari amici della Bilancia, questa sarà una giornata importante e positiva per i sentimenti. Siete alla ricerca di conferme e questa è la giornata giusta per avere qualche risposta ai vostri tormenti.

Cari Scorpione, quest’oggi dovrete fare attenzione alle relazioni sentimentali, ma anche alle amicizie. Avete il pessimo vizio di fossilizzarvi sulle parole, ma questa non è la giornata adatta per entrare in loop, piuttosto distraetevi e rimandate le discussioni a giorni migliori.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 giugno 2019 | Sagittario

Cari amici del Sagittario, quest’oggi dovrete mantenere la calma. Siete troppo nervosi in questo periodo e potreste toccare il picco proprio durante il fine settimana, forse a causa dell’amore che provoca più contrasti del dovuto.

Cari Capricorno, dovrete avere molta pazienza in questo periodo. La Luna non vuole aiutarvi e dovreste aspettare la metà di luglio per vedere la ruota girare a vostro favore. Grandi emozioni sono in arrivo per voi, dovete soltanto pazientare un altro po’.

Cari amici dell’Acquario, stanchezza e nervosismo saranno le vostre parole d’ordine durante il fine settimana. Domenica, in particolare, sarà una giornata importante in cui avvertirete il brivido della libertà.

Cari amici dei Pesci, siete presi da un progetto che ha messo in secondo piano amici, famiglia e amore. Domenica sarà una giornata importante per capire cos’è che di recente non funziona.