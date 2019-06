Oroscopo di oggi 28 giugno | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 28 GIUGNO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di venerdì 28 giugno 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi venerdì 28 giugno 2019

Vi sentite un po’ stanchi e annoiati. La Luna, regolatrice dell’umore, si dispone quest’oggi in angolo discreto dal Toro e vi suggerisce di seguire ritmi diversi da quelli vostri abituali in particolare se vivete ancora con i vostri genitori…

Giornata fortunata per i Toro. La Luna vi aiuta a mettere ordine in ciò che avevate lasciato in sospeso, mettendo la parola “fine” dove era necessario. Non riuscirete a seguire tutti i vostri interessi sportivi, le attività in cui amate mettervi alla prova.

Oroscopo di oggi 28 giugno 2019 | Gemelli

Uno stato di salute ottimale vi accompagna, c’è solo da tenere sotto controllo la tendenza a eccedere nei vostri piaceri gastronomici…

La sfera del benessere è al top: Venere, nel segno dell’equilibrio nervoso i buoni vicini Gemelli, transita in una posizione per voi favorevolissima e lo stesso fanno il Sole e Marte ospitati non in congiunzione in Cancro.

Malgrado qualche lieve turbolenza molti pianeti continuano a tifare per voi. Soltanto la Luna continua a mandarvi un aspetto contrario e dal segno del Toro, se appartenete alla seconda e alla terza decade leonina.

Oroscopo di oggi 28 giugno 2019 | Vergine

La Luna continua oggi a sorridervi contribuendo a rendere questo venerdì particolarmente piacevole e contraddistinto da serenità, equilibrio, pacatezza. Ottimi i legami familiari, in special modo tra i genitori e i figli, e tra i fratelli e le sorelle.

Durante la giornata di oggi dovreste riuscire a risolvere con successo qualche lieve contrattempo. Non vi attaccate a qualche polemica che potrebbe insorgere nell’ambiente familiare.

Venerdì che appare sereno variabile per gli Scorpione. Sarete vivaci, reattivi, pronti a raccogliere stimoli che provengono dall’esterno. La forma fisica è buona, scattante, segnata da un dinamismo anche troppo intenso. Fate attenzione a non esagerare in prestazioni sportive.

Oroscopo di oggi 27 giugno 2019 | Sagittario

Vi sentite ritemprati dopo le fatiche dei giorni precedenti e ancora in grado di offrire il meglio di voi stessi al mondo. La forma fisica gode di un buono stato: solo qualche raccomandazione a chi di voi ha esagerato negli ultimi tempi con i piaceri della buona tavola.

L’ambito familiare vi riserva le soddisfazioni maggiori: tenete un comportamento morbido o diplomatico con figli e fratelli.

Prudenti, riflessivi, rispettosi delle persone che avete attorno, siete comunque gratificati dalla vostra simpatia che vi apre molte porte da un punto di vista sociale.

La Luna nel segno vostro amico fidato del Toro vi apre a una giornata intensamente produttiva. Risolvete molte questioni lasciate a metà nell’ambito lavorativo.

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda giugno 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Toro, dopo un maggio non proprio all’altezza delle aspettative, e per il Sagittario, in continua crescita dall’inizio del 2019.

