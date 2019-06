Oroscopo di domani | 29 giugno 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 29 GIUGNO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, sabato 29 giugno 2019:

Oroscopo di domani 29 giugno 2019 | Cosa dicono gli astri

Cari Ariete, l’oroscopo di domani vi regalerà una pausa di riflessione dal vostro partner. Ultimamente la vostra relazione ha perso smalto e avete paura di affrontare questa crisi, forse perché siete fin troppo abituati ad avere il vostro partner come punto di riferimento in tutto, dalle finanze all’aspetto casalingo.

Cari amici del Toro, domani le stelle vi aiuteranno a fare chiarezza riguardo un’indecisione. Da tempo avete riflettuto sul da farsi, adesso è arrivato il momento di prendere una posizione ma non temporeggiate troppo, altrimenti potrebbero subentrare altri ostacoli che vi manderanno nel pallone.

Oroscopo di domani 29 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, il caldo vi rende un tantino nervosi, basta poco per mandarvi su tutte le furie. Dovreste ritrovare un po’ di equilibrio, magari evitando di appellarvi a ogni singola cosa che non vi piace per attaccar briga.

Anche il lavoro vi regalerà qualche turbolenza nella giornata di domani, il vostro weekend ne vedrà delle belle.

Cari amici del Cancro, avete un sogno nel cassetto da tanto, troppo tempo, ma le stelle sono dalla vostra parte e vi suggeriscono di darci dentro: o adesso o mai più.

La sfera sentimentale oscura quella lavorativa, non potete brillare in tutto e dovete scegliere se favorire l’amore o la carriera.

Cari Leone, giornata aggressiva per voi, ma non buttate la vostra frustrazione sul partner. Finalmente entrate nel vostro periodo di splendore, ma non dovreste prendere a male ogni cosa che vi viene detta, soprattutto se fatto per il vostro bene. Imparate a prendere alla leggera alcune situazioni ed evitare di portare il muso agli amici.

Oroscopo di domani 29 giugno 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, quella di domani sarà una giornata felice e spensierata per voi, momenti così non vi capitavano da tempo e dovreste tenerveli stretti.

Cupido invece ha deciso di girare al largo, l’amore per voi è stato lasciato in stand-by ma non fatevene una colpa, vuol dire che non è ancora il vostro momento.

Cari amici della Bilancia, quella di domani vi vedrà schierati in un nuovo campo di battaglia. Qualche difficoltà economica ha aumentato il livello di tensione in famiglia e nessuno sembra essere disposto a fare un passo indietro. Dovreste prima capire per cosa state combattendo e poi valutare se mandare avanti la crociata.

Cari Scorpione, la giornata di domani raggiungerà il picco di stress della settimana. Avete accumulato molta stanchezza nei giorni scorsi e vorreste soltanto riposare; peccato che i problemi siano sempre pronti ad attaccare e sembrate essere la vittima preferita. Non temete, avrete modo di recuperare le energie nei prossimi giorni.

Oroscopo di domani 29 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, non prendete tutto sul personale. A lavoro si respira un’aria tesa ma non è mica colpa vostra, è il periodo che è negativo per tutti. Cercate di alleggerire il carico di stress e vivete più spensierati. Date ascolto al partner e concedetevi un weekend di relax, dimenticando quello che vi aspetta da lunedì.

Cari Capricorno, la giornata di domani promette qualche sorpresa nel campo sentimentale. Ultimamente avete incassato qualche delusione, ma le stelle hanno deciso di aiutarvi e vi introdurranno un nuovo interesse che potrebbe concretizzarsi nel prossimo periodo. Mettete da parte il lavoro per questa volta e preoccupatevi di cose più urgenti.

Cari Acquario, il caldo vi rende irascibili e i problemi nel weekend non sembrano dissolversi come invece avevate sperato. Avete rimandato alcune faccende confidando in una tranquillità che poi non è arrivata.

Non ci pensate più, ormai quel che è fatto è fatto, andate avanti e affrontate le conseguenze.

Cari Pesci, la giornata di domani vi vedrà affrontare una serie di sfide che credevate ormai acqua passata. Per fortuna potrete contare sull’appoggio della vostra famiglia, sempre presente quando ne avete più bisogno. A lavoro qualcuno potrebbe mettervi in difficoltà, dimostratevi superiori e non cercate vendetta.

