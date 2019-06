Oroscopo Branko 28 giugno 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 28 GIUGNO 2019 – Immancabile Branko che legge le stelle per noi anche in questa calda domenica di fine giugno, come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 28 giugno 2019.

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Branko quest’oggi dimostrerete ottime capacità mentali e buon giudizio, persino un forte senso diplomatico. Quello che riuscirete a impostare in questo ultimo weekend di giugno porrà le basi per il futuro, quindi occhio a come vi muovete.

Cari Toro, questo per voi sarà soltanto il primo di alcuni giorni dedicati a una forte dose di stress, cercate di risparmiare le energie. Avete dimostrato una grande pazienza, anche gestendo i problemi in famiglia, ma a causa di Mercurio negativo potreste andare incontro a qualche altro intoppo. La Luna è nel segno e potreste trovare buoni compromessi.

Oroscopo Branko 28 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, il vostro segno in questo weekend di giugno è illuminato da Mercurio in Leone che vi avvicina alla fortuna. Chi non ha ancora trovato l’amore nella prossima settimana potrebbe cogliere l’occasione d’innamorarsi. Date peso alle questioni professionali, le stelle vi aiuteranno a centrare il punto.

Cari amici del Cancro, novità in vista sia dal punto di vista sentimentale che professionale. La Luna oggi e domani in Toro vi accompagnerà verso alcuni incontri fortunati di amicizia. Non sarà una fase semplice la vostra, ma entrando in un’ottica di rivoluzione potreste invece comprendere che potete fare tutto.

Cari Leone, da domenica parte una vera e propria caccia all’amore. Se ultimamente avete vissuto delle fasi negative, il vostro cuore adesso è pronto a una carica di passione. Con Mercurio e Marte nel segno avvertirete una grande energia che vi ringiovanirà.

Oroscopo Branko 28 giugno 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, non fatevi scoraggiare dall’età che avanza. Grazie alla geometria astrale favorevole, Saturno e Urano vi suggeriranno di cimentarvi in nuove esperienze. Le esperienze del passato hanno dato i loro frutti, ma adesso dovreste concedervi qualche nuovo viaggio, esperienze mai fatte prima, anche in affari.

Cari amici della Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko di oggi la Luna in Ariete è sparita con la sua pesantezza e finalmente avrete un po’ di tempo per starvene tranquilli per calmare il tumulto nel cuore. Ultimamente siete troppo nervosi e agite di conseguenza, dovreste approfittare del coraggio di Mercurio per affrontare di petto quello che vi fa star male.

Cari Scorpione, al via un periodo di forte stress. Cercate di risparmiare le energie per tempi peggiori, ci saranno non pochi ostacoli per il vostro segno ma dovete mantenere la calma ed evitare di esplodere per nulla.

Oroscopo Branko 28 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, arrivano i primi stimoli di Mercurio in Leone, sarete più diretti e sicuri delle vostre azioni. Con l’influsso di Marte darete molta attenzione all’amore, ma sarà un periodo positivo anche per il lavoro.

Cari Capricorno, l’estate porta con sé qualche complicazione fisica. Saturno opposto a Sole in Cancro è un elemento da non sottovalutare. Cercate di mantenere la calma, ritagliarvi un po’ di spazio per voi stessi, non dovreste preoccuparvi troppo degli affari.

Cari Acquario, avvertite un forte bisogno di libertà negli ultimi tempi, non tanto dai legami sentimentali quanto forse dall’oppressione professionale. L’oroscopo di Branko appoggia il vostro spirito indipendente, avete idee professionali eccezionali che non dovreste tenere rinchiuse in un cassetto.

Cari Pesci, fino ad ora non ve la siete cavata male e il prossimo mese prevede altre soddisfazioni in arrivo per voi. Per superstizione però magari non parlatene troppo in giro.