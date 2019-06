OPERAZIONE U.N.C.L.E STREAMING – Questa sera, venerdì 28 giugno 2019, va in onda su Italia 1 il film Operazione U.N.C.L.E una pellicola d’avventura del 2015 diretta da Guy Ritchie. Nel cast attori di successo come Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander e Elizabeth Debicki.

Il film è ambientato nel 1963, in piena Guerra fredda. Protagonista è l’agente della Cia, Napoleon Solo (Henry Cavill), che aiuta la figlia di uno scienziato nazista a fuggire, visto che lui durante la guerra aveva aiutato gli americani.

Tutto quello che c’è da sapere sul film Operazione U.N.C.L.E

Solo però deve fare i conti con il controspionaggio sovietico e in particolare con l’agente del KGB Illya Kuryakin (Armie Hammer). Alla fine CIA e KGB dovranno allearsi per evitare un pericolo maggiore: una pericolosa organizzazione criminale, infatti, sta progettando di costruire la bomba atomica.

Il cast di Operazione U.N.C.L.E

Ma come fare per vedere Operazione U.N.C.L.E in diretta tv e in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Operazione U.N.C.L.E streaming | Dove vedere in tv

Il film Operazione U.N.C.L.E va in onda in prima serata stasera venerdì 28 giugno 2019 su Italia 1. Il canale più giovane di Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre ma anche al tasto 506 per la versione HD. Chi ha Sky può collegarsi e al tasto 106 del proprio decoder.

Tutto quello che c’è da sapere sul film Operazione U.N.C.L.E

Operazione U.N.C.L.E streaming | Dove vedere in diretta streaming

Chi invece vuole seguire il film in diretta via streaming, tramite tablet, smartphone e pc, può farlo grazie a MediasetPlay. La piattaforma gratuita permette di usufruire dei contenuti dei canali Mediaset tramite registrazione.

Chi vuole recuperare il film può farlo in qualsiasi momento anche dopo la messa in onda grazie alla funzione on demand di MediasetPlay. Tutto quello che dovete fare è registrarvi anche tramite Facebook alla piattaforma e poi selezionare il contenuto di vostro interesse.