Operazione U.N.C.L.E film

OPERAZIONE U.N.C.L.E FILM – Stasera, venerdì 28 giugno 2019, va in onda su Italia 1 il film Operazione U.N.C.L.E, pellicola del 2015 diretta da Guy Ritchie con protagonisti attori molto amati dal pubblico come Henry Cavill e Armie Hammer. Il film è una trasposizione cinematografica della serie tv Organizzazione U.N.C.L.E, andata in onda negli anni Sessanta. Ma qual è la trama, il cast e il trailer di Operazione U.N.C.L.E? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Operazione U.N.C.L.E film | Trama

Il film va in onda in prima serata dalle 21.20 su Italia 1 oggi venerdì 28 giugno 2019. Prodotto dalla Warnwe Bross, è diretto da Guy Ritchie. Nel cast attori di successo come Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander e Elizabeth Debicki.

Ecco la trama. La pellicola è ambientata nel 1963, in pieno clima da guerra fredda, con Berlino divisa e tutte le forze europee schierate a fianco o del blocco americano o di quello sovietico. Un agente della CIA, Napoleon Solo, sta progettando la fuga della figlia di uno scienziato nazista, il quale durante la Seconda guerra mondiale ha poi collaborato con gli Stati uniti d’America.

Solo e lo scienziato, però, devono fare i conti con l’abilissimo controspionaggio sovietico. A dare loro del filo da torcere è in particolare una bravissima agente sovietica che ha dedicato tutta la sua vita a questa missione, dopo che il padre era stato deportato in un Gulag.

I due riescono a superare indenni il muro di Berlino, ma vengono a sapere che lo zio della ragazza sta collaborando con degli italiani figli di un famoso gerarca fascista, una sorta di braccio destro di Mussolini, il quale sta portando avanti un pericoloso piano che prevede la realizzazione della bomba atomica.

La situazione, dunque, si fa sempre più complessa e pericolosa. Per questo si arriva ad una decisione senza precedenti: allearsi tra CIA e KGB, mettendo da parte le antiche rivalità, per salvare l’umanità da una possibile catastrofe.

I due gruppi di spionaggio si metteranno insieme per fermare lo zio della ragazza e il suo progetto di morte. Operazione U.N.C.L.E è dunque un film pieno di avventura e pathos, adatto al pubblico di Italia 1. Appuntamento stasera 28 giugno dalle 21.20.

Operazione U.N.C.L.E film | Trailer

Ecco il trailer del film Operazione U.N.C.L.E, stasera 28 giugno 2019 in tv su Italia 1 dalle 21.20.

Operazione U.N.C.L.E film | Cast

Il film Operazione U.N.C.L.E è diretto da Guy Ritchie. Si tratta di una pellicola del 2015 prodotta dalla Warner Bros. Nel cast attori di grande successo come Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander e Elizabeth Debicki.

Henry Cavill è un bellissimo attore britannico classe 1983. Il grande successo a livello mondiale lo ottiene nel 2013 quando recita il ruolo di Superman in L’uomo d’acciaio e poi in Batman v Superman. Tra gli altri film di successo in cui ha recitato ricordiamo Justice League e Mission Impossible – Fallout.

Armie Hammer è un attore americano noto per pellicole come Mine, Cars 3, Final Portrait e soprattutto è uno dei protagonisti di Chiamami con il tuo nome di Luca Guadagnino.

Operazione U.N.C.L.E film | Streaming

Dove vedere Operazione U.N.C.L.E? Il film va in onda venerdì 28 giugno 2019 in prima serata su Italia 1 alle ore 21:20. Italia 1 è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 506 per la versione HD. Gli abbonati Sky possono seguirlo al tasto 106 del decoder.

Chi invece vuole seguire il film in streaming può farlo in diretta su MediasetPlay e anche recuperarlo grazie alla funzione on demand.

