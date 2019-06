Il gesto romantico di Tomaso Trussardi per Michelle Hunziker | VIDEO

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono concessi una pausa dai loro svariati impegni lavorativi e sono partiti per un week end in Germania. Qui, l’imprenditore ha sorpreso la conduttrice con un gesto romantico inaspettato.

Il romanticismo, però, ha molti volti e non sempre indossa i suoi panni più tradizionali. In questo caso, per Tomaso e la sua Michelle, il romanticismo ha preso la forma di un currywurst.

Per chi non lo sapesse, il currywurst è un tipico cibo di strada tedesco, nato in Germania e diffusosi successivamente in Austria e in Svizzera costituito da una salsiccia grigliata e tagliata a rondelle condita da una miscela di salsa al pomodoro e ketchup. Di solito si serve accompagnato da un’abbondante porzione di patatine fritte. Di romantico, certo, il currywurst ha poco.

La spontanea e solare Michelle non ha perso tempo per far gustare al suo Tomaso questa specialità della Germania da lei particolarmente apprezzata. E l’imprenditore bergamasco, Trussardi, sembra avere gradito, cosa che ha mandato in visibilio lei. Il gesto culinario/romantico è stato documentato sul profilo Instagram di entrambi.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono convolati a nozze nell’ottobre del 2014. Il fatidico sì è stato pronunciato a Bergamo, all’interno Palazzo della Ragione. Da allora, i due sembrano molti innamorati, malgrado le iniziali difficoltà dell’esuberante conduttrice a integrarsi nell’ortodossa e ultra-conservatrice famiglia di lui.

