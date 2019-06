Locus Festival 2019 | Dal 14 luglio al 27 agosto appuntamento in Puglia per la quindicesima edizione del Locus Festival. Per il 2019 rinnovato il calendario di eventi e il logo, circolare con la metafora del fuoco interiore, alimentato dalla passione per la buona musica internazionale.

Nel cuore della Puglia, nella Valle D’Itria il borgo antico di Locorotondo si trasforma in un palco dalla line-up internazionale.

Si parte sabato 27 luglio a Masseria Mavù con l’evento di apertura: in concerto il polistrumentista e compositore francese FKJ aka French Kiwi Juice in esclusiva nazionale, preceduto dal rap/soul italiano di qualità di Mecna.

Il soul moderno di Josè James domenica 28 luglio in piazza Moro nel centro di Locorotondo (ingresso libero): la grande tradizione afroamericana arriva con un progetto dedicato al leggendario Bill Whiters in esclusiva italiana al Locus.

La settimana successiva, venerdì 2 agosto ci si sposta al Lido Lullabay in contrada Pilone per il primo party in spiaggia della serie Locusbay, con il maestoso dub reggae di Channel One, celebre sound system londinese che celebra 40 anni di carriera.

Locus Festival 2019 | concerti in Puglia

Si torna a Locorotondo mercoledì 7 agosto, al Campo Sportivo Comunale con l’evento forse più atteso dai fans del Locus: il live di Ms Lauryn Hill, icona assoluta della black music mondiale, per la prima volta ed in esclusiva nel Sud Italia.

Il sassofonista e compositore americano di culto Colin Stetson ed il trio inglese dei Mammal hands saranno giovedì 8 agosto si esibiscono con due proposte d’avanguardia, fra jazz, virtuosismo minimalista e rock progressivo.

Parentesi italiana con l’arrivo di Calcutta Sabato 10 agosto collaborazione con Sud Est Indipendente, di nuovo al Campo Sportivo Comunale, e domenica 11 agosto con Colle der Fomento.

Il Locus 2019 termina nella natura il 14 agosto con una grande festa conclusiva fra i trulli della Masseria Mavù: il leggendario musicista inglese FOUR TET per la sua unica data italiana estiva, sarà affiancato dal suo conterraneo Ben Ufo, in un evento espressione della scena elettronica londinese ai suoi massimi livelli, aperto dal progetto live dell’italiano Khalab aka Raffaele Costantino.

Prima di fare le valigie, un salto a mare il 16 agosto per un ultimo appuntamento extra al Lido Lullabay: sarà il grande Clap! Clap! (Cristiano Crisci) a guidare le danze con il suo originale mix di suoni organici e di irresistibile dance music elettronica globale.

Un vero spin-off del Locus festival avverrà il 21 agosto all’interno del festival Sud Est Indipendente a Gallipoli con il concerto di Beirut: un progetto di Zach Cordon che presenta il nuovo lavoro intitolato proprio Gallipoli, scritto e registrato tra New York, Berlino e Lecce.

Locus Festival 2019 | cinema

I Locus Focus sono momenti che il festival ha deciso di ritagliarsi per approfondire argomenti in cui la musica abbia un ruolo di primo piano.

Dopo la scorsa edizione con al centro i libri e con ospiti come gli scrittori e critici musicali Simon Reynolds, Geoff Dyer e Michael Zadoorian, quest’anno è la volta del cinema e dei documentari musicali.

Gli incontri pomeridiani, curati dal team di esperti formato da Nicola Gaeta, Enzo Mansueto e Vittorio Bongiorno, si svolgeranno nel centro storico di Locorotondo ed avranno come tema grandi miti della musica.

Ogni incontro sarà collegato ad un film della serie Locus Movies, proiettato di notte dopo i concerti nel suggestivo complesso di Sant’Anna di Renna che ospita anche il museo Perle di Memoria, raggiungibile a piedi appena fuori il paese.

Locus Festival 2019 | mostra

A 15 anni dalla nascita del festival, il Locus e Spine Bookstore, presentano una mostra realizzata da 15 illustratori e grafici di fama nazionale che omaggiano alcuni fra gli ospiti più celebri e iconici di tutte le edizioni.

La mostra, intitolata “Forever Young” e prodotta in collaborazione con Pigment Workroom, sarà gratuita e visitabile durante il festival presso il laboratorio urbano de “Il Tre Ruote Ebbro”, nel cuore del centro storico di Locorotondo.

Locus Festival 2019 | calendario | concerti in Puglia



SAB 27 LUGLIO

Mavù Masseria h 22 | Ticket

On stage: FKJ

+ Mecna

DOM 28 LUGLIO

Piazza Moro h 21 | Free

On stage: JOSE’ JAMES “Lean on me”

+ Tonina feat. Dario Jacque

VEN 2 AGOSTO

Lido Lullabay h 22 | Free

Locus bay dj set: CHANNEL ONE

+ I&I Project sound system

MER 7 AGOSTO

Stadio Comunale h 21 | Ticket

On stage: MS. LAURYN HILL

+ special guest t.b.a

GIO 8 AGOSTO

Largo Mazzini h 19

Incontro: Locus Focus su Ry?ichi Sakamoto. Con: Enzo Mansueto e Vittorio Bongiorno.

Piazza Moro h 21 | Free

On stage: COLIN STETSON

+ MAMMAL HANDS

Sant’Anna h 24:00

Locus Movie: “Ry?ichi Sakamoto: CODA” (2017)

VEN 9 AGOSTO

Piazza Moro h 21 | Free

On stage: LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS

+ special guest t.b.a.

Lido Lullabay h 24 | Free

Locusbay dj set: CHILDREN OF ZEUS

SAB 10 AGOSTO

Stadio Comunale h 21 | Ticket

On stage: CALCUTTA

+ special guest t.b.a.

DOM 11 AGOSTO

Piazza Moro h 21 | Free

On stage: COLLE DER FOMENTO

+ P-Funking feat Tuppi

MER 14 AGOSTO

Mavù Masseria h 22 | Ticket

On stage: FOUR TET

+ BEN UFO + Khalab live

VEN 16 AGOSTO

Lido Lullabay h 24 | Free

Locus bay dj set: CLAP! CLAP!

MER 21 AGOSTO

Area Blu Salento, Gallipoli (LE) | Ticket

On stage: BEIRUT

(in partnership con Festival Sud-Est Indipendente)

LOCUS FESTIVAL | BIGLIETTI

Disponibili online e nei punti vendita autorizzati

Ticketone http://bit.ly/locus2019_ ticketo

Vivaticket http://bit.ly/locus2019_ vivaticket

Festicket http://bit.ly/festicket_2019

