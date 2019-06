LA SAI L’ULTIMA STREAMING 28 GIUGNO – Venerdì 28 giugno 2019 torna in televisione La sai l’ultima, il programma per comici un tempo inteso come una piccola perla del piccolo schermo.

Il programma è nato nel 1992, ma è stato messo in pausa nel 2008. Dopo tanti anni, finalmente è tornato in prima tv Canale 5 grazie a Ezio Greggio e la sua bellissima fidanzata Romina Pierdomenico, che lo affiancherà nella conduzione e rappresenta l’unica componente femminile del programma.

Per l’edizione 2019, Greggio ha apportato qualche modifica al format originale rendendolo più attuale. Ad esempio, i comici sono divisi in tre squadre capitanati da Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla (Gianluca Fubelli). In ogni puntata, verranno chiamati dei concorrenti jolly, comici conosciuti che potranno conquistare il pubblico con qualche risata e aumentare il punteggio della squadra d’appartenenza.

Per questa seconda puntata sono attesi nuovi ospiti.

Ma dove vedere La sai l’ultima? In tv e in streaming? Ve lo diciamo noi.

La sai l’ultima streaming | Seconda puntata | Dove vedere in tv

La sai l’ultima va fedelmente in onda su Canale 5 anche venerdì 28 giugno 2019 con la seconda puntata. Il canale ammiraglio della Mediaset è disponibile al tasto cinque del telecomando del digitale terrestre, al tasto 505 per la versione HD e al tasto 105 per la pay-tv di Sky.

Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico

La sai l’ultima streaming | Seconda puntata | Dove vedere in diretta streaming

Chi invece è fuori casa o non può utilizzare la televisione, ma vuole seguire in diretta streaming la seconda puntata de La sai l’ultima, può farlo grazie a MediasetPlay.

La piattaforma messa a disposizione da Mediaset permette all’utente di usufruire gratuitamente dei propri contenuti utilizzando smartphone, tablet e pc.

Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma, anche tramite Facebook, e poi selezionare il programma di vostro interesse.

La sai l’ultima vi aspetta venerdì 28 giugno 2019 alle ore 21:25 su Canale 5.