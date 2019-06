LA SAI L’ULTIMA OSPITI – Questa sera, venerdì 28 giugno 2019, va in onda la seconda puntata di La sai l’ultima?, il programma ideato nel 1992 da Gigi Reggi e andato in stand-by dal 2008 per poi tornare con una versione rinnovata.

Tra le novità di quest’edizione, abbiamo i comici divisi in tre squadre, capitanate da Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla (Gianluca Fubelli).

La sai l’ultima – Digital edizion vede alla conduzione Ezio Greggio, affiancato dalla bellissima fidanzata Romina Pierdomenico, unica presenza femminile del programma.

La sai l’ultima ospiti | Seconda puntata | 28 giugno 2019

La prima puntata di La sai l’ultima ha visto animare la serata di Canale 5 da due ospiti, quali Enrico Montesano e Iva Zanicchi. Chi prenderà il loro posto durante la seconda puntata?

Ezio Greggio farà posto nel suo programma a tre volti ben noti dagli italiani: il primo è Gigi Proietti, conosciuto e apprezzato per la sua vena comica, il secondo è Cristiano Malgioglio che soltanto poche settimane fa ha entusiasmato il pubblico di Canale 5 partecipando come opinionista al Grande Fratello 16; infine, il commentatore sportivo José Altafini.

Anche questa sera, in vista della seconda puntata, ci saranno dei concorrenti jolly, barzellettieri famosi che saranno chiamati in causa dai capitani delle tre squadre per ottenere punteggio e permettere al proprio team di vincere conquistando le risate del pubblico.

Le anticipazioni della seconda puntata de La sai l’ultima?

Riguardo questa nuova edizione di La sai l’ultima?, Ezio Greggio ha commentato: “Avevo qualche timore. Quando il direttore di rete Giancarlo Scheri mi ha cercato per questo progetto, ho detto sì ma con un patto: che si trovasse un taglio diverso rispetto al passato. La sai l’ultima? non è il classico varietà all’italiana, ha un taglio internazionale che potrebbe andare in onda in qualsiasi altro paese”.

La sai l’ultima vi aspetta venerdì 28 giugno 2019 in prima serata su Canale 5 con la seconda puntata.

