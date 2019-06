La sai l’ultima anticipazioni 28 giugno 2019 | Cosa succede oggi | Ospiti

LA SAI L’ULTIMA ANTICIPAZIONI – Sono passati undici anni da quando è andata in onda l’ultima stagione di La sai l’ultima, il celebre programma di Canale 5 che strappava sempre più di una risata al suo pubblico con un numero imprecisato di comici.

Ebbene, dopo così tanto tempo, Ezio Greggio si è proposto come conduttore di una nuova edizione di La sai l’ultima – Digital edition, accompagnato dalla sua bellissima fidanzata Romina Pierdomenico.

L’edizione di quest’anno sarà diversa da quelle precedenti, ricca di novità. Il programma è nato da un’idea di Gigi Reggi nel 1992 e il cambiamento si registra anche nel nome: digital edition vuole sottolineare una distanza tra l’ultima edizione del 2008 e quella di quest’anno, molto più social e tecnologica.

Ad esempio, nella scorsa puntata il programma ha visto tre team capitanati da Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla (Gianluca Fubelli): i tre si sono sfidati a ritmo di barzellette per eleggere il miglior barzellettiere d’Italia.

La sai l’ultima anticipazioni | Seconda puntata | Cosa succede

La seconda puntata di La sai l’ultima 2019 è reduce da un ottimo successo negli ascolti la scorsa settimana. Il programma vede i concorrenti affrontarsi in diverse manche dalle quali poi viene eletto il preferito dal pubblico.

Anche questa sera, La sai l’ultima ospiterà alcuni voti noti al pubblico italiano. Mentre alla prima puntata hanno partecipato Enrico Montesano e Iva Zanicchi, questa sera 28 giugno 2019 vedremo come ospiti Gigi Proietti, famosissimo per la sua vena ironica, Cristiano Malgioglio reduce dalla sua esperienza da opinionista al Grande Fratello e José Altafini, commentatore sportivo.

Gli ospiti della seconda puntata de La sai l’ultima

Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico

Anche questa sera a La sai l’ultima parteciperanno dei jolly, barzellettieri famosi chiamati in causa dai capitani delle tre squadre in gioco e che avranno la responsabilità di far lievitare il punteggio della squadra strappando una risata al pubblico.

La sai l’ultima va in onda con la seconda puntata venerdì 28 giugno 2019 in prima serata su Canale 5.

