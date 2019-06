LA GRANDE STORIA RAI 3 – Venerdì 28 giugno 2019 va in onda su Rai 3 La Grande Storia, il programma condotto da Paolo Mieli che approfondisce gli eventi e i protagonisti della storia del Novecento.

L’appuntamento di questa sera si concentrerà su un’importante fetta di storia che ha colpito tutto il mondo: il nazismo.

La Grande Storia è giunta alla seconda di sei puntate previste per questa stagione e ripercorrerà i grandi avvenimenti dello scorso secolo attraverso le testimonianze dei protagonisti e immagini inedite dei retroscena delle storie passate, le ombre che si celano dietro gli avvenimenti e le ricostruzioni ufficiali.

La Grande Storia Rai 3 | Anticipazioni seconda puntata | 28 giugno 2019

Dopo la prima puntata della scorsa settimana dedicata alla grande crisi economico-finanziaria del 1929, nella puntata in onda venerdì 28 giugno 2019, intitolata “Nazismo, l’orrore e la speranza”, verranno mostrate immagini inedite a colori della lunga notte del nazismo, vista con gli occhi dei carnefici e delle vittime.

Si parte dalla Das Reich, la damigerata II divisione Panzer delle Waffen, la quale si è macchiata di orribili crimini in ogni fronte di guerra, ma si parlerà anche dei suoi capi, gli ufficiali della morte, che alla fine del conflitto poi torneranno alla tranquillità delle proprie abitazioni, alle rispettive attività, evitando ogni punizione per l’accaduto.

Nella puntata di stasera si farà spazio anche ai giovani del Terzo Reich, i ragazzi formati con le marce, sfilate e prove di forza sotto gli occhi soddisfatti del fuhrer: la cosiddetta gioventù hitleriana.

Ma non esistevano soltanto quei ragazzi, c’erano anche i bambini di Selvino, dalla sorte ben diversa, bambino scampati alla Shoah, anime randage che trovarono la salvezza sulle Prealpi bergamasche.

La Grande Storia è un programma che fa parte del Progetto storia ed è stato avviato da Pasquale D’Alessandro, all’epoca vicedirettore di Rai 3, nel 1997.

Per l’edizione 2019, va in onda questa sera venerdì 28 giugno 2019 in prima serata, ore 21:20, su Rai 3 la seconda puntata.

