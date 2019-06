Kate, l’assurda regola del protocollo reale che la separa da William e baby George

Kate William | Il protocollo reale | Meghan Markle

Kate William – Il protocollo reale è croce e delizia per qualsiasi membro della famiglia capeggiata dalla regina Elisabetta.

Regole ferree che affondano le radici in un’antica tradizione. Se qualcuno le rispetta di buon grado, per altri sono quasi una camicia di forza.

Note sono le numerose infrazioni al protocollo di Meghan Markle, la moglie del principe Harry. La duchessa di Sussex è sempre sembrata insofferente rispetto a una tradizione che avverte come distante e inutilmente cerimoniosa.

Kate William | La regola del protocollo sui viaggi in aereo | Baby George

Ben altro atteggiamento è quello di Kate Middleton: la moglie del principe William sembra infatti a suo agio con l’etichetta reale.

Tra non molto, però, ci sarà una nuova regola che dovrà seguire, e che potrebbe risultarle piuttosto sgradevole.

La regola prevede infatti che la duchessa di Cambridge non potrà più viaggiare in aereo con il marito William e il primogenito baby George da quando quest’ultimo compirà 12 anni.

Kate potrà viaggiare con uno dei due, ma non con entrambi contemporaneamente.

Kate William | Garantire la successione al trono

Il motivo è semplice: il protocollo reale prevede che, per ragioni di sicurezza, il primogenito dell’erede al trono non possa viaggiare sullo stesso aereo del padre.

Se, infatti, si verificasse un incidente mortale, andrebbe garantita la successione al trono.

Una regola che sicuramente non farà felice Kate, e che costringerà la famiglia reale a separarsi in occasione dei numerosi viaggi nel Regno Unito e all’estero (solo, ovviamente, per la durata del viaggio).

Baby George, il primogenito di William e Kate, attualmente ha attualmente 6 anni. La regola entrerà quindi in vigore tra altri 6 anni, quando il principino ne compir 12.

