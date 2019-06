Kate si presenta all’evento, i fan notano un particolare: “Sei l’unica persona autentica”

Kate Middleton e la ricrescita ai capelli. Tutte le donne vorrebbero essere come lei, bellissime e naturali insieme.

La perfezione non esiste. E lo sa bene Kate Middleton che, sebbene appaia sempre impeccabile, non manca di lasciarsi andare alla normalità. 37 anni compiuti lo scorso 9 gennaio, la duchessa di Cambridge inizia a fare i conti con l’età.

Se per le rughe, Kate ricorre a un perfetto make up, leggero ma a regola d’arte, per i capelli la moglie del principe William fa un’eccezione. E infatti Kate Middleton, lunghi capelli castani che le piovono copiosi sulle spalle, ha deciso di non rincorrere la perfezione e non è corsa dal suo hair stylist per coprire la ricrescita.

Il dettaglio non è sfuggito ai suoi tanti fan e a quelli che qualche giorno fa si sono presentati al workshop di fotografia di cui era madrina la duchessa di Cambridge. Al The Royal Photographic Society, Kate Middleton si è presentata con i capelli alla radice di un colore diverso dal resto della chioma.

Se sia un caso o meno che la duchessa si sia presentata nella perfetta imperfezione non è dato saperlo. Quello che sappiamo è che Kate Middleton così continua a conquistarsi il benvolere dei sudditi. Da sempre amatissima, la moglie di William cerca di avvicinarsi ancor di più ai “comuni mortali” scegliendo la normalità.

Sempre con il sorriso sulle labbra, Kate riesce ad allontanare così le voci che insistono attorno a lei e al marito su una presunta crisi che li starebbe allontanando. La duchessa, però, qualche giorno fa si è presentata in tv ospite di una trasmissione per bambini, Blue Peter.

La puntata era tutta focalizzata sul giardinaggio e lei, che in più di un’occasione ha dimostrato di amare la natura, ha raccolto dei fiori precisi. Si tratta di “Sweet William”, deliziosi fiorellini che, nel linguaggio dei fiori, simboleggiano la lealtà e la fiducia. Solo un caso?

