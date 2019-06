Inga Zasowska, 13 anni: ecco la Greta Thunberg polacca

Inga Zasowska | Greta polacca | Greta Thunberg

INGA ZASOWSKA GRETA POLACCA – La svedese Greta Thunberg non è l’unica giovane attivista diventata simbolo della battaglia per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico. C’è un’altra ragazza diventata nota per la sua lotta per l’ambiente. Si chiama Inga Zasowska, ha 13 anni, ed è polacca, ed è stata ispirata in questi mesi proprio dall’esempio della quasi coetanea Greta.

Inga Zasowska Greta polacca | Manifestazione sotto la sede del parlamento a Varsavia

Seguita da diversi coetanei, oggi a Varsavia Inga ha organizzato lo “sciopero delle vacanze in difesa del clima” sotto la sede del Parlamento, contro l’indifferenza di politici polacchi. “Non voglio da voi le parole vuote durante la campagna elettorale, aspetto invece decisioni reali e immediate; siamo quasi alla fine per tentare di frenare la catastrofe climatica”, ha dichiarato la ragazzina polacca in una lettera presentata ai giornalisti.

Inga Zasowska era circondata da diversi giovani, ma non solo da ragazzi. Al suo fianco c’erano anche alcune donne che esponevano lo striscione “Noi le nonne di Polonia siamo d’accordo con Inga”.

La giovanissima Zasowska ha passato l’intera giornata seduta sotto la sede del Parlamento ed ha annunciato di voler tornarci ogni venerdì di luglio. La sua iniziativa è nata dopo che la Polonia insieme con Ungheria e alcuni altri Paesi non ha sostenuto in sede europea la proposta di ridurre drasticamente le emissioni di CO2 entro il 2050.

Finora non c’è stata nessuna reazione da parte di politici. Inga ha invece ottenuto diversi attestati di solidarietà di attori, giornalisti, intellettuali.

Della tredicenne aveva parlato dal suo profilo Twitter, pochi giorni fa, anche la più nota Greta Thunberg. La ragazza svedese ha pubblicato una foto di Inga esprimendole la sua solidarietà