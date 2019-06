Paralizzato sotto gli occhi di Michelle Hunziker per un gioco tv: il video dell’incidente è shock

Incidente Scommettiamo Che tedesco – Rimanere paralizzati per un gioco tv. Nove anni fa Samuel Koch ha perso l’uso delle gambe durante una puntata di “Scommettiamo che…”, programma condotto da Michelle Hunziker sulla tv tedesca.

Un episodio molto simile a quello di Gabriele Marchetti, il concorrente paralizzato dalle spalle in giù dopo aver partecipato alla prova dei rulli durante le registrazioni della trasmissione diretta da Paolo Bonolis Ciao Darwin lo scorso aprile.

Oggi il 31enne tedesco, ex stuntman, ha ripreso a camminare come mostrano le foto pubblicate da “Bild Zeitung” grazie a un’invenzione norvegese e ai continui esercizi condotti per mesi anche otto ore al giorno.

Koch è finalmente in grado di assumere una posizione eretta con solo il muro dietro di lui a fargli da sostegno. “Mi sono allenato con mio fratello che è fisioterapista” – ha raccontato il ragazzo al quotidiano tedesco – La prima volta che ho provato ad alzarmi da solo, mi ha semplicemente appoggiato a un’auto, ma non ho avuto paura”.

Il tragico incidente avvenne nel 2010 durante lo show Wetten, dass …? (Scommettiamo che…?) quando la vittima era poco più che ventenne. La prova consisteva nel saltare alcune macchine in corsa con l’aiuto di scarponi a molla.

Purtroppo l’epilogo fu drammatico in quanto Kock cadde a terra riportando fratture multiple alla colonna vertebrale. Ora l’ex stuntman è felicemente sposato, lavora come attore di cinema e teatro e ha scritto dei libri fra i quali uno dal titolo “Due vite”.

