Giuliano Sangiorgi torna a parlare di migranti e attacca i politici nostrani. Il leader dei Negramaro esprime una presa di posizione, stavolta su Instagram: ad attrarre l’attenzione del cantante pugliese è la morte di padre e figlia annegati nel Rio Grande.

“Cercavano la felicità”: chi erano il papà e la bambina annegati al confine tra Messico e Stati Uniti

Il leader dei Negramaro, da poco diventato padre, è rimasto scioccato come la maggior parte del mondo di fronte allo scatto che alcuni giorni fa ritraeva padre e figlia annegati nel Rio Grande mentre cercavano di raggiungere gli Stati Uniti.

Una traversata dal Messico alla riva texana che che per i due, come per altre moltissime persone, è stata fatale.

Giuliano Sangiorgi migranti | Il post su Instagram

Così Giuliano Sangiorgi sui social torna a tuonare contro i “poteri forti” che non si prendono cura dei più deboli. Così ha espresso su Instagram il suo sdegno

“Sono padre da poco e non riesco a guardare le foto del padre e figlia con la faccia nel fiume, ancora abbracciati, senza vita… politici dai muscoli forti di tutto il mondo: non sentite il fango nel naso e l’acqua nei polmoni pure voi? Io non vi appartengo!”.

Giuliano Sangiorgi migranti | I casi precedenti

In passato Giuliano Sangiorgi ha già espresso la sua posizione su tematiche politico-sociali come la chiusura dei porti voluta da Matteo Salvini.

“A noi per il culo non ci prendono! Noi siamo gente di mare e il mare è di tutti”: così aveva concluso il concerto al PalaSele di Eboli nella serata di lunedì 11 marzo 2019.

Poi sui social si era schierato al fianco della collega Emma Marrone che dallo stesso palco aveva urlato “aprite i porti!”.

“A mia figlia non racconterò mai di quando un consigliere comunale del nostro Paese ha scritto a una donna “apri le cosce e fatti pagare!” solo per aver espresso la sua libera e insindacabile opinione. Quando sarà grande per capire, avremo capito anche noi e ci saremo vergognati… tutti! Aprite i cervelli!”.

