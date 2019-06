Francia Usa streaming | Dove vederla in tv | Ottavi di finale Mondiale femminile 2019

FRANCIA USA STREAMING TV – Per tutti è una vera e propria finale anticipata del Mondiale femminile 2019. Questa sera, alle 21, al Parco dei Principi di Parigi si gioca il quarto di finale della Coppa del mondo tra Francia e Stati Uniti.

Da un lato le padrone di casa, che finora hanno disputato un ottimo mondiale candidandosi seriamente ad andare fino in fondo alla competizione; dall’altro le campionesse del mondo in carica degli Usa, unica Nazionale ad aver vinto ben tre volte il Mondiale femminile e candidata numero uno a trionfare anche in questa edizione iridata.

La Francia, tra le mura amiche, spera di poter almeno eguagliare il proprio record del 2011, quando riuscì a spingersi fino alla semifinale (persa poi per 3-1 proprio contro le statunitensi). Gli Usa invece vogliono continuare la loro marcia trionfale, che finora le ha viste vincere tutte le partite del mondiale 2019.

Ma dove vedere la partita di oggi tra Francia e Stati Uniti? In tv o in streaming? In chiaro o su Sky? Ecco tutte le risposte.

Francia Usa streaming | Dove vederla in tv

La partita tra Francia e Stati Uniti sarà visibile in diretta tv in chiaro, ma anche su Sky. Come ormai è risaputo, infatti, i diritti di trasmissione per l’Italia sono stati acquisiti sia dalla tv pubblica (i 15 match più importanti, compresi tutti quelli dell’Italia), sia dalla pay-tv (tutte le 52 partite del Mondiale).

Il quarto di finale Francia Usa sarà visibile in entrambe le piattaforme. Quindi sia su Sky Sport Mondiali (canale 202 e 249 del vostro decoder), sia in chiaro su Rai 2.

Calcio di inizio alle ore 21. Previsto un ampio pre e post partita, con commenti dallo studio e collegamenti con gli inviati a Parigi.

Francia Usa streaming | Dove vederla su pc, smartphone e tablet

Non sarete a casa questa sera mentre va in onda la partita? Per fortuna, potete comunque vedere Francia Stati Uniti in streaming. Sia la Rai che Sky, infatti, dispongono di una piattaforma di streaming che rende disponibili i suoi contenuti anche su pc, smartphone o tablet.

Per vedere gli ottavi di finale dei Mondiali femminili 2019 tra Francia e Usa in streaming, dunque, potete utilizzare SkyGo, accessibile per tutti gli abbonati Sky e quindi a pagamento (o meglio, compresa nei pacchetti di abbonamento), oppure RaiPlay, analoga piattaforma streaming della Rai completamente gratis (basta solo registrarsi con mail o un account social).

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno le partite del Mondiale femminile 2019 in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

Francia Usa streaming | Probabili formazioni

Ma quali saranno le scelte dei due ct delle nazionali francese e statunitense? Ecco le probabili formazioni:

Francia (4-4-2): Bouhaddy; Torrent, Mbock, Renard, Majri; Diani, Henry, Bussaglia, Asseyi; Gauvin, Le Sommer.

Ct: Corinne Diacre

USA (4-3-3): Naeher; O’Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn; Lavelle, Ertz, Mewis; Heath, Morgan, Rapinoe.

Ct: Jillian Ellis

ARBITRO: Katheryna Monzul (Ucraina)

