Quanto costa una piega del parrucchiere dei vip Federico Fashion Style?

Il listino prezzi completo non lo sappiamo, ma abbiamo a disposizione i dati necessari per capire quanto costi una piega e altri interessanti servizi dal parrucchiere più chiacchierato del momento. Parliamo di Federico Fashion Style e dei suoi saloni di bellezza, che si trovano ad Anzio, a Roma, a Milano e in Sardegna.

Federico Lauri – questo il nome all’anagrafe del parrucchiere dei vip – è amato, amatissimo da tante personalità del mondo dello spettacolo. Per questo i suoi saloni sono diventati super esclusivi. Di conseguenza anche i prezzi dei servizi offerti da Federico Fashion Style sono piuttosto altini.

Negli ultimi giorni è scoppiata la polemica per uno scontrino battuto proprio dalle casse di uno dei saloni di Lauri che in pochissimo è rimbalzato da un sito all’altro. A diffonderlo è stata la youtuber Chiara Facchetti, che è uscita dal negozio di Federico fashion Style con uno scontrino da 3.350 euro. Ovviamente Facchetti, che sul suo canale YouTube vanta ben 500mila iscritti, ha pensato bene di denunciare quanto accaduto.

Lauri, però, si è difeso, affermando che la youtuber fosse assolutamente a conoscenza del prezzo del trattamento ricevuto. Intanto invita a guardare su quello scontrino e, infatti, basta guardare su quel rettangolino di carta per scoprire alcuni dei prezzi dei servizi di Federico Fashion Style.

Federico Fashion style, bufera per i prezzi da capogiro: il parrucchiere dei vip risponde così

Se per shampoo e piega Federico nel suo salone chiede 35 euro, un taglio donna costa 40, mentre per la maschera ristrutturante il prezzo è di 35 euro. 110 euro per il colore, 80 per il riflessante, 250 per lo shatush e 300 euro per ogni fila di extension.

Insomma, economico non è, ma d’altronde, come si legge sul suo sito, Federico è scelto da diversi personaggi del mondo dello spettacolo: da Valeria Marini a Laura Pausini, da Giulia De Lellis a Rocio Munioz Morales, passando per Mara Venier.