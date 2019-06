Chiara Ferragni pubblica la sua agenda dei prossimi mesi (vacanze comprese)

Chiara Ferragni pubblica l’agenda dei prossimi mesi. Su Instagram la fashion blogger ha scritto ai suoi fan i suoi prossimi appuntamenti e lo ha fatto indicando meticolosamente le date degli eventi a cui parteciperà e non solo.

Infatti la fashion blogger di Cremona ha pubblicato non solo gli eventi di lavoro, ma anche quelli della sua vita privata. Vacanze comprese. Anzi, ad attirare l’attenzione è proprio il numero di vacanze che l’influencer più famosa d’Italia è pronta a fare, per godersi un’estate che arriva al culmine di un anno lavorativo intenso e pieno di soddisfazioni.

Al momento Chiara Ferragni si trova lontano da Milano. In questi giorni, infatti, la fashion blogger si trova nel pieno del suo tour di presentazione della sua prima linea di make up firmata Lancome.

L’agenda di Chiara Ferragni: da Parigi al Giappone

Prima Amsterdam, poi Francoforte e ora è il turno di Madrid. Proprio da Madrid la fashion blogger ha condiviso la sua agenda con i suoi followers. “Ecco i miei prossimi appuntamenti in agenda”, scrive l’influencer, che poi elenca i suoi appuntamenti.

Sabato e domenica prossimi sarà a Milano, mentre il primo luglio sarà a Parigi per lavoro. Dal 9 al 21 luglio, invece, Chiara Ferragni vola a Tokyo e annuncia un nuovo show americano, “assurdo”. Leone e Fedez andranno con lei in Giappone.

L’agenda di Chiara Ferragni: relax in famiglia

Tornati da Tokio i tre si concederanno un po’ di sano relax e dal 23 al 26 luglio saranno nella verde Umbria per le vacanze con la famiglia. C’è ancora tanta famiglia nell’estate dei Ferragnez, che dal 26 al 30 luglio saranno in Sicilia.

Dopo la Sicilia, Chiara, Fedez e Leone andranno a Ibiza. Oltre tre settimane di mare e relax, dal 30 luglio al 24 agosto, sempre per le “family holidays”. Nemmeno il tempo di tornare a casa e Chiara tornerà negli Stati Uniti, ancora per un lavoro misterioso (di cui ancora non ha parlato ai suoi follower).