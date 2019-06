“Possiamo fare qualcosa per farla assomigliare a una donna? Se fossi conciata così, forse anche io mi dedicherei a fare la scafista”.

Sono le parole scritte su Instagram da Valentina Mazzacurati, candidata alle comunali di Modena, contro la capitana della Sea Watch 3 Carola Rackete.

Nella giornata di mercoledì 26 giugno, la 31enne tedesca ha forzato il blocco dirigendo la nave ONG con a bordo 42 migranti in acque territoriali italiane, verso Lampedusa.

In una Storia su Instagram, la candidata filo-leghista (che, per la cronaca, ha accumulato solo 85 preferenze alle comunali di Modena), affianca lo spiacevole commento sull’aspetto fisico di Carola a una foto in cui la capitana è a bordo della Sea Watch 3.

Il post ha suscitato delle forti critiche su Facebook. Oltre ad essere filo-leghista e conservatrice, la Mazzacurati ha anche padre italiano e madre ruandese e, in ragione delle sue origini, è stata spesso oggetto di commenti discriminatori, che lei ha a più riprese denunciato.

Molti utenti si sono quindi indignati di fronte all’atteggiamento, giudicato poco coerente, della candidata:

“Valentina Mazzacurati che tanto millantava la solidarietà femminile tra donne, lei che durante la campagna elettorale parlava di politiche femminili ecc… ecc.. poi si permette di fare commenti di basso gorgo verso un altra donna”, ha scritto qualcuno facendo riferimento a un’intervista dello scorso febbraio in cui la Mazzacurati denunciava le offese sessiste di cui era stata oggetto.

“Eccola qua. Valentina Mazzacurati ha vinto tutto. È riuscita ad offendere tutto il genere femminile, di cui lei stessa fa parte, e tutto il genere umano, di cui forse non fa più parte. Essere donna non significa avere i capelli pettinati e il rossetto”, ha osservato qualcun altro sempre sui social.

Di fronte alla valanga di critiche, la filo-leghista ha cercato di giustificarsi con un nuovo post su Facebook in cui ha scritto:

“Sfatiamo questo mito. Non giudico le donne per il loro aspetto. Ma reputo che il decoro sia il primo requisito per poter essere autorevoli, anche nelle parole, oltre che nelle idee”.

Poco prima di criticare l’aspetto fisico di Carola Rackete, Valentina Mazzacurati aveva anche sostenuto l’ipotesi di affondare la Sea Watch, salvo poi specificare che l’operazione andava fatta dopo aver fatto scendere i passeggeri.

